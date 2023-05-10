桃園醫院傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆「死白目」　淒厲哭聲響徹病房

記者閔文昱／綜合報導

桃園醫院驚傳虐嬰案！有網友今（10日）在爆料公社分享影片，一名護理人員不明原因動手毆打生病的嬰兒，口中還不斷痛罵「死白目！那麼愛住院通報社工啦！」誇張的是，現場不僅無人制止，甚至還疑似傳出其他護理師的訕笑聲。畫面一出，引起網友共憤。

有網友在爆料公社貼出該支虐嬰影片，並表示桃園某醫院護理師未盡行善與不傷害義務反而虐童，他出言制止還被反嗆「她活該」，事後向醫院主管通報，但院方卻無任何做為。

▲桃園某醫院傳出護理師虐嬰案。（圖／翻攝自爆料公社）

根據影片，躺在病床中的嬰兒發出淒厲哭聲，一旁的護理師則是朝嬰兒身上猛打，口中還一邊罵，「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看！看屁啊！死白目！你以為喔！那麼愛住院！通報社工啦！」15秒的影片就出手了10次，過程中還疑似有其他護理師在一旁訕笑，令人不忍。

畫面曝光後，網友紛紛痛批，「太離譜了」、「這真的太過分了！看了超氣，到底是哪一家醫院？」、「太誇張了 連同旁邊的也很差勁」、「讓他離開護理工作吧」、「如果沒有愛心就不要當護理師，有種去殯儀館當禮儀師打大體啊」，桃園市議員黃瓊慧也轉傳該支影片，表示目前已在確認是哪一間醫院。

桃園醫院晚間聲明指出，今天下午5點22分獲知此訊息後已立即展開調查，該名護理師行為確屬不當，但該護理師表示「沒有要打小孩，只是一時情緒控制不佳，拍打病床的床墊」，院內已依兒童及少年保護通報規定通報主管機關，並將該護理師與護理長調離照護單位，護理長降為非主管職，靜候調查，並移送考績會議處。