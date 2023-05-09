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癌症患者「頭手並用」性騷護理師！挨告結局慘了

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲小花到病房裡關心癌症患者，竟因此遭到動手性騷擾。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台北一名複姓歐陽的男病患先前在台大醫學院附設癌醫中心分院住院，沒想到竟趁著護理師小花（化名）上前關心時，用頭部、手部性騷擾得逞，氣得小花一狀告上法院。台北地院審理後，判歐陽姓男子拘役80天，全案仍可上訴。

根據判決書內容，歐陽姓男子因為罹患癌症，2021年間到台大癌醫分院的病房住院、接受化療，不過因為訂餐問題，小夜班護理師小花前往病房，要向歐陽姓男子解釋無法買到晚餐的情況。

豈料歐陽姓男子突然坐起身子，頭部不斷朝小花的胸部靠近，小花原先以為是要看識別證，於是把名牌向前拉，沒想到歐陽竟將頭部直接靠在小花的胸部，甚至還伸手觸碰，嚇得小花立即出言制止，並離開病房。

後來小花再度值班，進入病房內告知歐陽姓男子，因為檢查需求需要進食，沒想到歐陽又伸手觸碰小花的左大腿，甚至還一路往上摸，氣得小花痛斥「我只是來提醒你，並沒有要做其他治療」，接著直接離開病房。

▼小花原先以為患者要看名牌，於是將名牌向前拉，沒想到歐陽姓患者竟然直接將頭靠在她的胸部上。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,焦慮,壞,蕭條,危急,沮喪,絕望,心理,苦難,疼痛,害怕,情緒化,感覺（圖／123RF）

小花後來才發現，除了她以外，還有另外一名同事受害，因此認為歐陽姓男子絕非不小心，也感覺相當不舒服，於是報警提告。

對此，歐陽姓男子則辯稱，他當時在住院接受化療，有嚴重的副作用，身體相當疼痛，需要使用嗎啡，且小花指稱的第一次性騷擾時間，他正拿著筷子、餐盒吃飯，人還面向窗外，又怎麼會位在小花的正前方。

不過，因為院內警衛、醫師指證歷歷，法官參考小花的證詞、筆錄後，認為歐陽姓男子的辯詞不足以採信，性騷擾犯行事實明確、堪以認定。

法官認為，雖然歐陽姓男子持續否認犯行，也沒有賠償小花、取得諒解，但因為罹患癌症，有癌細胞轉移及相關副作用問題，身體狀況不佳，因此依照2宗性騷擾罪判拘役80天，全案仍可上訴。

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