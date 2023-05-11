建案吊臂砸中捷鐵軌致死亡意外　行政院：軌道周邊工程要整體盤點

▲台中捷運被砸，月台監視器。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者陳家祥／台北報導

台中捷運昨因路邊施工吊臂倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂，導致1死10傷。對此，行政院代理發言人羅秉成11日在院會後記者會指出，軌道工程在審查過程如何符合相關規範，要有所要求，所有的軌道安全、周邊有進行工程中可能發生的危險或問題，也要利用這次機會協助地方做整體的了解跟盤點。

羅秉成表示，10日發生的台中捷運意外事件非常遺憾，事發突然，台中市副市長也到行政院會說明處理過程，不管中央或地方都很快做即時反應跟救援，發生這樣的憾事，中央地方也要共同檢視個案所生的相關問題，由運安會調查相關原因。

羅秉成說，即時性的做一些檢測是必要的，鄭文燦副院長在院會中也提醒交通部，對地方在軌道周邊的工程，特別是捷運軌道周邊的工程，建造由地方審查時不是只有建管單位，地方捷運局也要會審。

羅秉成指出，軌道工程在審查過程如何符合相關規範要有所要求，所有的軌道安全，周邊有進行工程中可能發生的危險或問題，也要利用這次機會協助地方做整體的了解跟盤點，也會繼續就個案所生的相關問題，不管是事後的原因檢討、究責，政府都一定會把相關要求依法貫徹執行。

台中市都發局表示，根據《大眾捷運系統兩側禁建限建辦法》，捷運兩側有禁限建規定，所有工程施工計畫的設計圖都要經過審查，此次的建案申請建造執照時，有送交通局審查通過，未違反禁限建規定。但吊掛塔節飛落，工地是否有疏失，要由職安署進一步查明認定。

▲台中捷運搶救現場。（圖／台中消防提供）