記者朱祖儀／綜合報導

台中捷運綠線昨（10）日因工地吊臂掉落釀成1死10傷，台中捷運局今早召開記者會說明，公布事發當下的月台及車廂內部畫面，指出當下僅有13秒可以反應，來不及阻止悲劇發生。但台中市議員周永鴻指出，從吊臂掉落到列車撞上中間共有40秒時間，期間還有乘客上下車，「中捷的記者會根本在卸責」。

▲台中捷運發生吊臂掉落意外。（圖／台中消防提供）

台中捷運今早公布監視器畫面，還原事發當下時間序，指出當時中午12時26分50秒列車駛入豐樂公園站第二月台，接著吊臂墜落重砸隔音牆，月台保全聽到聲響後立即確認軌道狀況，並通知站長。隨車人員進入車廂後，在27分32秒發現前方異常，立即執行手動緊急停車作業，27秒45分列車就撞上吊臂。運務處長許泰銘表示，確認有異狀後僅有13秒反應時間，當下太過倉促才會發生後續碰撞。

但周永鴻在臉書指出，吊臂掉落當下，列車還停在月台內，且乘客持續上下車，從掉落到撞上其實有40秒時間可以反應，怒斥「中捷的記者會根本在卸責，說什麼關鍵13秒，車上人員無法反應」。

12：26：50 列車進站

12：27：05 吊臂砸到軌道

12：27：25 列車離站

12：27：45 撞上

▲吊臂掉落後，乘客仍在上下車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

周永鴻表示，吊臂掉落後有40秒時間反應，列車離站到撞上吊臂，中間也有20秒時間，當下應該要立即叫乘客下車才對，可是中捷依舊把焦點放在列車人員反應只有13秒，「那麼異物入侵系統呢？無人車都可以自動急煞，為什麼捷運無法自動停車？」認為整個流程仍有許多疑點需要釐清。