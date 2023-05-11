中捷說13秒太急促！鄉民「重看時間序」不買單：現在是還沒出發耶

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記者曾筠淇／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站昨（10）日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落，釀1死10傷悲劇。對此，中捷公布監視器畫面還原當時情況，不過更多網友看完後，則忍不住直呼「扯，前方有狀況還撞上去」、「看影片中捷這包很大吧」。

台中捷運今（11）日公布監視器畫面還原時間序：

12時26分50秒►列車駛進豐樂公園站第二月台

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27分04秒►吊臂即墜落砸到隔音牆

27分05秒►月台保全聽到聲響回頭，確認軌道狀況

27分14秒►保全察覺異狀，並以對講機通知站長

27分20秒►隨車人員進車廂，列車關門

27分26秒►旅客等相關人員發現前方揚起粉塵，車廂內的乘客站窗前查看

27分30秒►列車駛離豐樂公園站

27分32秒►隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業

27分42秒►車內旅客眼見要撞上吊臂，開始出現防護動作

27分45秒►列車撞上吊臂

27分52秒►列車停下及緊急剎車作動

中捷指出，隨車人員堅持到最後一刻才蹲下來躲避，當下時間非常短，確認有異狀後僅有13秒時間反應，當時隨車人員試圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，但時間太急促，才發生後續碰撞。

影片曝光後，不少網友都在PTT上紛紛表示，「第一時間示警的時候，中控室不停」、「我還以為是剛好砸到車」、「絕對不會搭中捷了」、「只有保全做到位」、「中控室沒攝影機？第一時間沒看到嗎」、「看到前方有障礙物還發車自撞」、「我就不相信不關門車能開」、「保全27分14秒都示警了，隨車27分32秒才發現」、「看來吊車（吊臂）砸下來道列車撞上去有整整40秒，並不是之前說的反應時間只有一瞬」。

▲車廂內乘客查看情況。（圖／記者鄧木卿翻攝）

針對中捷指出的「13秒」，也有網友討論道，「反應太爛了，13秒不夠是要多久啦」、「13秒，重點是示警了還沒停」、「13秒會來不及反應嗎」、「看影片其實時間很夠反應」、「13秒很久了耶，這處置流程有問題吧」、「行駛中13秒不夠煞停沒錯，但現在是還沒出發耶，說無法停止絕對可以改進吧」；但也有人認為，「一堆鍵盤司機」、「13秒根本沒辦法反應啊」、「以文中敘述，13秒要拿鑰匙開蓋到煞停哪夠」、「真以為13秒夠？有些人真誇張」。

還有網友不解，「要拿鑰匙把蓋子打開才能按緊急停車」、「X，緊急停車還真的要鑰匙」、「緊急停車還要拿鑰匙」、「我看台鐵電車車長鑰匙都隨時在手上，看狀況開門或開車」、「主要是緊急停止還要鑰匙不合理」、「開車才發現不對勁要拿鑰匙」。

另也有網友以「中捷就這樣直接撞上去」為題發文，提到前方已有異物，不知道在幹嘛？時間應該夠反應，中捷卻直直撞上去。文章底下也有網友直呼，「在昨天之前都覺得是從天而降」、「重點是月台保全有看到也有通報」、「整個反應SOP是有需要檢討的地方」。

中捷站務中心主任張仍瑞表示，中捷是無人駕駛系統，並配置隨車人員，當時隨車員有看到保全示警手勢，但一時之間無法意會，後來回過頭，待前方粉塵散去、逐漸清晰才看到障礙物，但距離撞上只剩下13秒。隨車員當時一手拿著無線電緊急通報行控中心，另一手嘗試從值勤包掏出駕駛台蓋板鑰匙，試圖緊急煞車，無奈時間太匆促來不及。中捷調查，該名隨車員均依SOP處置，初步未發現違失。