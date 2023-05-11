關鍵50秒「3乘客走進中捷車廂」她卻站原地！鄉民大讚：有危機意識

記者曾筠淇／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落，釀1死10傷悲劇。對此，中捷公布監視器畫面還原當時情況，就有網友看了以後發現，有位穿著洋裝的小姐發現異狀後先探頭，接著站在原地沒上車。該畫面引發討論，網友直呼「她旁邊的看到後有上車」、「阿桑有危機意識」。

從台中捷運公布的監視器畫面可見，10日中午12時27分05秒，月台保全聽到聲響回頭，並確認軌道狀況，接著就有一位小姐從畫面右方走出，也往前看了看，接著她又繼續往前走並探頭看軌道上發生什麼事。

27分09秒，陸續有乘客從車廂下車；27分13秒有3位乘客進入車廂，不過穿著洋裝的這位小姐並沒有上車，繼續站在原地觀察；27分26秒左右車門完全關閉，並在30秒駛離豐樂公園站。這時畫面可見，小姐繼續往前看，一旁還有兩個背著包包的人同樣探頭看看情況，一直到27分55秒，這位小姐才從監視器畫面中離開。

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▲這位小姐並沒有上車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

就有網友在PTT的Gossiping板上發文轉貼影片畫面，表示這位小姐可能是發現異狀，所以才沒有進車廂。不過實際上，目前尚無法確定這位小姐是基於何種原因沒有上車。

畫面引發討論，不少網友留言表示，「我都不見得有這種反應力」、「阿桑是正常反應吧」、「我不會上車，聲響、粉塵這麼大，不會覺得奇怪嗎」、「要是我也不會上車，感覺太詭異」、「看完影片覺得只有這位的反應最合理」、「她是不是看大家沒反應，以為看到幻覺」、「代表現場環境音吵到很多人都沒注意到」、「我猜那邊靠工地本來就很吵，然後大家危機意識也不高」、「其他人應該是往那邊看的時候已經是粉塵，看不到吊臂了」。

也有些網友直呼，「是她有危機意識吧？其他都」、「其他人還上車比較詭異吧」、「一堆乘客連轉頭都沒轉頭，根本沒發覺似的」、「奇怪？這聲音超大吧？還能正常上下車」、「其他人就像羊群效應吧」。

台中捷運今（11）日公布監視器畫面還原時間序：

12時26分50秒►列車駛進豐樂公園站第二月台

27分04秒►吊臂即墜落砸到隔音牆

27分05秒►月台保全聽到聲響回頭，確認軌道狀況

27分14秒►保全察覺異狀，並以對講機通知站長

27分20秒►隨車人員進車廂，列車關門

27分26秒►旅客等相關人員發現前方揚起粉塵，車廂內的乘客站窗前查看

27分30秒►列車駛離豐樂公園站

27分32秒►隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業

27分42秒►車內旅客眼見要撞上吊臂，開始出現防護動作

27分45秒►列車撞上吊臂

27分52秒►列車停下及緊急剎車作動

中捷指出，隨車人員堅持到最後一刻才蹲下來躲避，當下時間非常短，確認有異狀後僅有13秒時間反應，當時隨車人員試圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，但時間太急促，才發生後續碰撞。