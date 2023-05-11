中捷8年前也曾出重大事故　「鋼樑墜落」釀4死4傷悲劇

▲台中捷運10日發生重大意外。（圖／民眾提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中捷運綠線豐樂公園站昨（10）日發生嚴重意外，因鄰近建築工地吊臂掉落，意外砸中捷運車廂，慘釀1死10傷，震驚國人也掀檢討聲浪，而國家運輸安全調查委員會拍板立案調查，預計30天內提出初步報告。不過，中捷2015年也曾有重大意外，當時綠線尚在施工，沒想到卻發生鋼梁墜落事故，慘釀4死4傷。

台中捷運綠線鋼梁墜落事故發生於2015年4月10日下午5點4分，地點則是北屯區北屯路和文心路口處，當時綠線（烏日文心北屯線）G4站至G5站間工地正進行吊梁工程。

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據事發前當日中午與30分鐘前之影像說明，施工現場僅用三角錐防護，並無圍籬，且兩台吊車吊掛鋼梁時，現場未進行道路封鎖及交通管制，車輛就行駛在懸空的鋼梁下，結果重達209噸的鋼梁突然掉落，砸中底下的車輛，造成多人受傷及受困，最後慘釀4死4傷。

▲▼中捷2015年鋼梁墜落畫面。（圖／民眾提供）

而死傷的8人，一名為路過的女性車主（死亡），其餘7人為施工人員。代辦的台北市政府捷運工程局表示，事發原因是吊車油壓支架未鋪設木板分散壓力，導致柏油路面無法承受吊車壓力而凹陷，而在未固定完成，螺絲未確實鎖妥前就鬆開吊車支撐，使得曲線路段鋼梁重心向中間偏移，導致鋼梁外翻掉落於北屯路264號等路面。

事發後，捷運綠線一度全面停工，在7月6日部分路段復工，直至8月11日才全面復工。不過，其實在2014年8月19日，文心路四段（近山西路）的捷運工地也曾發生大型工安意外，施工現場的吊車疑似軸心斷裂，導致機械手臂不慎掉落，砸壞工地旁的餐廳招牌及遮雨棚，當時並無人傷亡。