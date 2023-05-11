▲好市多檢討報告已送食藥署！吳秀梅：資料不完整要求2周內補件。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多冷凍莓果、藍莓先後於邊境驗出A肝病毒，食藥署要求業者提交檢討報告，說明莓果遭污染原因，昨日是繳交期限。食藥署長吳秀梅今（11）日證實在昨晚6時收到報告，但因部分資料不完整，已要求業者在2周內補件。

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒，衛福部暫停受理報關1個月，衛生局持續下架相關產品。根據食藥署統計，截至5月10日好市多股份有限公司科克蘭3項冷凍莓果類產品各分店退貨總計累計3萬9129.59公斤，其中科克蘭冷凍三種綜合莓累計退貨21,304.83公斤、科克蘭冷凍草莓843.75公斤、科克蘭冷凍藍莓16,981.01公斤。

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好市多冷凍莓果在邊境驗出A肝病毒後，食藥署也要求繳交檢討報告。吳秀梅表示，昨晚6點多已收到檢討報告，但因業者對於農場、包裝廠的檢視不夠完整，對人員的體檢也還沒做完，已要求在2周內補件。她強調，業者接洽態度很好，「這次繳交期限對他們來說也有點趕」，會持續與業者溝通。

好市多今也公布消費者賠償方案，除憑購買記錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額慰問金。被問及如何看待該賠償金額？吳秀梅表示，賠償問題屬消保處業務，自己不方便評論。

▲食藥署長吳秀梅等人試吃草莓蛋糕幫消費者穩食安。（圖／記者嚴云岑攝）