快訊／4.2萬人注意！　「好市多A肝莓補償方案」出爐了

▲好市多A肝莓補償方案出爐。（圖／翻攝食藥署）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場「好市多（COSTCO）」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，爆發食安問題，總計共4.2萬會員有購買紀錄，目前已停賣所有冷凍莓果商品，並承諾提出賠償方案，對此，業者今（11）日於官網正式公告最新「賠償方案」，包括針對購買到受影品商品之會員除全額退費外，再提供等價額慰問金，以及補助A型肝炎抗體IgM檢測費用等。

好市多最新補償方案如下：

親愛的好市多會員，您好：針對科克蘭冷凍3種綜合莓和科克蘭冷涷藍莓檢出A型肝炎汙染事件，造成您的疑慮與不安，好市多深感歉意。事件發生後，我們全力配合主管機關指示，採取預防性停售和回收冷凍莓果類產品等措施。同時，也請國外廠商檢視生產流程調查發生原因，以降低會員和大眾的不安。為強化食安把關程序，我們末來會增加A型肝炎病毒檢驗的項目，以保障會員權益。

為表達對會員的關懷，我們設立以下慰問措施：

1.凡於公告回收區間購買到受影響商品之會員，除憑購買記錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額慰問金。

▲受影響之莓果序號及回收區間。（圖／翻攝好市多官網）

2.凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品之會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023年7月1日以前；藍莓：2023年7月9日以前）出現有疑似A型肝炎症狀，請至經衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，本公司補助每人新台幣500元的檢測費用。

3.好市多會員確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認係因食用受影響商品所致者，請與我們聯繫，本公司將負責相關醫療費用。

為節省你在現場等候的時間，好市多將於2023年5月15日起發送簡訊通知會員共同處理後續事宜。請會員收到簡訊後，依簡訊內容通知日期並備妥會員卡及檢測收據，即可至各鄰近賣場辦理現金補償。會員有任何問題，請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日9:30am~9:30pm），我們將竭誠說明處理。



▲食藥署5月10日公布好市多科克蘭冷凍莓果回收情形。（圖／食藥署提供）

另，根據食藥署統計，截至5月9日好市多科克蘭3項冷凍莓果類產品各分店退貨總計累計3萬7058.74公斤，其中，科克蘭冷凍3種綜合莓累計退貨20,795.18公斤、科克蘭冷凍草莓738.66公斤、科克蘭冷凍藍莓15,524.90公斤。

行政院消保處消保官王德明則表示截至10日為止，一共接獲32件好市多A肝莓申訴案件，多數申訴者表示，發生問題的莓果已經吃下肚，很擔心對身體造成損害，目前僅有1人表示身體感到不適，但未具體說明健康狀況