▲母親節前訪糕餅店穩食安！薛瑞元被問「買蛋糕送太太」猶豫有原因。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

好市多莓果案延燒至今，各縣市衛生局總計下架3萬9129公斤，衛福部長薛瑞元與食藥署長吳秀梅今（11）日前往糕餅店視察並試吃，希望幫國人重拾食安信心。週日就是母親節，薛瑞元被問及是否買蛋糕送太太時笑回「會考慮」，直言家中只剩下2個人，要買合適的尺寸太困難。

今日活動是由中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會推薦，請來衛福部食安相關人員前往位於台北市八德路的糕餅店試吃草莓與檸檬蛋糕。糕餅同業公會全聯會理事長周子良表示，市售糕餅中僅有5%使用到莓果類產品，近期並未受到衝擊，夾層中的餡料多為芋泥、山藥，草莓則是使用新鮮草莓做為裝飾。

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▲業者端出草莓與檸檬蛋糕讓衛福部官員試吃，強調未用到好市多莓果，使用原料也有食安檢驗報告。（圖／記者嚴云岑攝）

好市多冷凍莓果在邊境驗出A肝病毒後，食藥署也要求繳交檢討報告。吳秀梅表示，昨晚6點多已收到檢討報告，但因業者對於農場、包裝廠的檢視不夠完整，對人員的體檢也還沒做完，已要求在2週內補件。她強調，業者接洽態度很好，「這次繳交期限對他們來說也有點趕」，會持續與業者接洽。

薛瑞元接受媒體聯訪時也提到，是否會公開好市多報告內容，還須再檢視完整份報告後做內部討論，等收到完整補件後才會視情況對外公布。他也強調，希望不要因為此次莓果事件影響糕點業者，更誇獎台灣蛋糕越做越好，口味與做工已經不比日本差。

▲衛福部長薛瑞元與食藥署長吳秀梅等官員今（11）日前往糕餅店視察並試吃，希望幫國人重拾食安信心。(圖／記者嚴云岑攝）