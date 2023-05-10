拖了17天才通報A肝莓果　台中市府怒了！重罰好市多2門市200萬

▲拖了17天才通報A肝莓果，台中市府怒罰好市多2門市200萬元。（圖／食藥署提供）



記者游瓊華／台中報導

好市多公司輸入科克蘭冷凍三種綜合莓，經食品藥物管理署邊境抽驗，於4月10日檢出A型肝炎病毒，好市多台中二家分公司獲悉總公司通知，產品有危害，卻拖了17天才通報台中市衛生局，違反《食安法》規定，台中市政府針對北屯、南屯兩家分公司依法重罰各100萬元罰鍰，合計裁罰200萬元，市府也收到144人回報身體有疑似A型肝炎症狀。

衛生局表示，好市多總公司在4月11日通知台中兩家分公司產品有問題，必須進行下架，但分公司未通報衛生局，且遲至4月28日才通知會員回收；另於4月28日晚間媒體曝光「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（有效日期：2023/9/19）」檢出A肝病毒後，市府4月29日緊急派員前往稽查前，兩家分公司也沒依規向衛生局通報，涉違反食品安全衛生管理法第7條第5項規定。

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衛生局指出，該公司不僅未依法通報，更延遲兩周以上才通知會員進行回收，未善盡消費者保護之責，顯不符市民對於企業責任的期待，祭出食安法裁處好市多台中二家分公司各100萬元的罰鍰。

衛生局說明，健康關懷簡訊發出4942則後，截至昨(9)日下午五點止，收到144人回報身體有疑似A型肝炎症狀，台中市各轄區衛生所已陸續進行關懷追蹤。