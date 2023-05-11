她去好市多挖到45元「超值好物」　店員看到也心動：我要買回家

▲原PO買到好市多的加拿大購物袋。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多有許多CP值高的商品，還不定期會推出限定品項，深受不少消費者喜愛。近日就有網友分享，去好市多消費時，發現一款造型特別的購物袋，價格非常親民，她當下隨即帶回家。照片曝光後，讓許多網友也心動，直呼「太可愛了吧，想買！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」透露，近日到中和好市多購物，發現一款加拿大購物袋，是以白色為基底，上面佈滿許多的紅色圖樣，包括加拿大國旗、楓葉、鯨魚、松鼠、大象、聖誕帽等，看起來相當有過節氣氛，售價僅要45元，隨即吸引眾人關注。

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不少網友紛紛留言大讚，「好可愛的圖案」、「真的好看，已入手」、「這造型太讚了吧」、「哇！好可愛，好想要」、「這個很好看，想買」、「好看，已入手，容量大，而且內側兩邊還有小口袋」、「準備送給加拿大人當禮物，不會被打槍吧？」「很有過節的fu，今天去內湖沒看到，真可惜」，還有人說「汐止店也有，工作人員幫裝袋時都說自己也要買一個」。

但也有住在加拿大的網友哀號，「咦，我住加拿大這裡怎麼沒看到」、「我住加拿大，也好想來一個」、「怎麼加拿大反而沒有賣」、「加拿大都沒有賣呢，想要買來當手信送人」、「為什麼加拿大這邊沒有賣啦」。