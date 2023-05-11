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好市多補償方案出爐！消基會批「金額太低、沒誠意」　願打團體訴訟

▲▼好市多A肝莓賠償方案。（圖／翻攝好市多官網）

▲好市多A肝莓賠償方案，消基會痛批金額太少、沒誠意，願意幫消費者打團體訴訟。（圖／翻攝好市多官網）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場「好市多」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，總計共4.2萬會員有購買紀錄，賠償方案今（11日）出爐，每人僅補償購買商品等值慰問金與500元檢測費用，消基會董事長吳榮達痛批「金額太少、沒誠意」，消費者若對這金額無法接受，需要消基會幫忙打團體訴訟，消基會願意幫忙打團體訴訟。

好市多爆出食安問題，其販售冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，共4.2萬名會員購入問題產品，好市多除停賣所有冷凍莓果商品，食藥署也下令暫停好市多莓果輸入，消基會之前曾提出呼籲，至少每人應有3千至5千元以上賠償金額。

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對於好市多賠償方案，消基會董事長吳榮達直言「無法接受、金額太少」，吳榮達指出，首先是賠償金額太少，無法讓消費者接受，甚至連檢驗費用都不足，「沒誠意」，消費者若對這金額無法接受，需要消基會幫忙打團體訴訟，消基會會擔當幫忙打團體訴訟。

吳榮達也以消基會最近打完胖達人團體訴訟為例，獲得的賠償金額平均下來，每人可拿到2千多元賠償金額，顯示之前消基會提出每人賠償3到5千元不是亂喊，也是合理金額，所以消費者若不滿，消基會願意出面打團體訴訟，有意願民眾，可向消基會聯繫。

▲▼好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

▲好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

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好市多補償方案挨批！　「金額太低、沒誠意」

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好市多綜合莓A肝病毒消基會團體訴訟

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