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好市多衛生紙「1串折60元」　限時到這天！家長推爆了

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲該款衛生紙限時特價。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

繼科克蘭衛生紙、舒潔衛生紙特價後，好市多近一波主打「五月花輕巧包」限時折扣60元，一串36包價格為289元。就有家長直言必推呼喊，孩子正在學習上廁所，而這款面積比較小張，「小孩子到處擦也比較不浪費！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》熱心表示，昨（8）日逛賣場時，發現五月花輕巧包正在特價，原價349元秒折60元，等於一串變為289元，快閃活動只到下周四（18日）。

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特別推這款衛生紙的原因，是因為要讓孩子自己學習上廁所。原PO說，這時期特別害怕孩子「使用衛生紙上面過於大氣」，一整大張狂抽之外，又愛四處亂擦，而這款輕巧包比較小張，比較不會造成浪費，因此讓她直呼「家長們只能趁特價買起來加減省一些！」

底下網友熱議，「精打細算」、「這尺寸適合放餐桌小朋友擦嘴用」、「你用抽取式真的會很省，我家用平版衛生紙的...看到垃圾桶我心都涼了，那都是錢呀」、「與其循序漸進的加大衛生紙面積，不如增加小孩的環保意識或觀看造紙影片等，應該會更有用」；也有人另推別款衛生紙，「優活這個比較划算」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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