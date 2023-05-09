好市多莓果風波　蔣萬安下令3政策：成立「A肝專區」即時公佈資訊

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

好市多爆出A肝莓果風波，台北市衛生局8日公布一名疑似個案檢驗結果屬於「弱陽性」，但9日複驗確定「陰性」，排除急性A肝。台北市長蔣萬安9日上午召開市政會議，提出3項加強建議，包括在衛生局網站成立「A肝專區」，並要求法務局消保官站穩消費者立場，要好市多近日公布賠償機制，並適時對外說明。

蔣萬安9日上午召開市政會議，由發言人殷瑋於會後進行轉述。針對近日A肝莓果風波，蔣萬安表示，自己從事發以來就非常關心，衛生局從檢驗到衛教都非常盡責努力，法務局針對退費機制及補償方案對業者進行要求，整體而言可以說是展現了關心市民健康、關心消費者權益的態度，主動積極處理。

蔣萬安提及，從事件發生之後，衛生局第一時間已經到好市多內湖和北投分店進行稽查，也在現場輔導業者，告訴對方應提供疾管署公布的注意事項給消費者參閱，還要求業者依《食品安全衛生管理法》規定進行自主管理，維護市民權益，而好市多在台北2家分店的問題莓果也陸續下架、辦理退貨，北市府也會持續監督下架回收及銷毀事宜。

面對台北市8日有一名「弱陽性」個案轉陰性，蔣萬安盼北市府有3點要持續加強，第一是請衛生局於官網將A肝資訊獨立出來成為專區，讓民眾能夠即時知道資訊；第二是好市多近日應公佈賠償機制，請法務局消保官即時而完整地掌握並了解，也適時對外說明，站穩維護消費者權益的立場。

蔣萬安提及，第三，請各局處在焦點議題的對外說明策略上，可以多向市民即時說明政策推行或者問題處理的進度，讓市民看見政府的努力，也更能讓民眾安心。