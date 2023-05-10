好市多毒莓延燒！已接獲32件申訴　消保處：等待補償方案公布

▲好市多莓果接連出狀況，圖為台中市政府前往好市多稽查問題莓果。（圖／台中衛生局提供）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場「好市多」冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，好市多承諾賠償並表示補償方案將在明（11日）前公布，行政院消保官王德明表示，截至今日，已接獲32件申訴案件，多數申訴者表示問題莓果已經吃下肚，僅有一件身體不適，但未具體說明健康狀況，希望好市多公布補償方案能獲得消費者滿意，消保處也會提供消費者申訴管道，以及後續調解與團體訴訟等協助。

好市多爆發食安問題，販售的冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前約4.2萬名會員購入問題產品，好市多已經停賣所有冷凍莓果商品，並承諾在5月11日前提出補償方案，食藥署也下令暫停好市多莓果輸入。

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行政院消保處消保官王德明表示，截至今天為止，共接獲32件申訴案件，多數申訴者表示，發生問題的莓果已經吃下肚，很擔心對身體造成損害，但目前僅有1人表示身體感到不適，並未具體說明健康狀況。

好市多日前對外宣布，將在明天之前公布補償方案，王德明指出，補償方案越早公布越好，也希望消費者能滿意補償方案，若消費者不滿意補償方案，則至少要20人門檻才能提出團體訴訟，但希望團體訴訟是備而不用，因為上法院很麻煩，但若消費者不滿意，消保處會協助後續調解與團體訴訟。