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好市多「低調1神物」　全家人都超愛！內行吃爆：回購10年了

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO提醒，右圖的2根刺要注意。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

低調神物曝光了！一名女網友直呼，首次買好市多的虱目魚肚，意外成為必回購的神物之一，確實沒有市售的滿滿細刺，唯獨有一個處有兩根大刺要特別注意。原PO也分享，煎完後，剩下的魚油可用來炒菜，又香又好吃。文章曝光後，內行大讚「買十年了，沒刺也沒土味，全家都超愛的」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前就看到網友激推好市多的虱目魚肚，且大讚牠沒有刺，起初原PO抱持懷疑心態，以前去市場也標榜沒有刺，結果根本騙很大，「超級多細刺，氣死我了，虱目魚的細刺很難挑，挑到厭世！」

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不過看著好評不斷，這次原PO選擇給好市多一次機會，一包有5片，價格依重量計算，「我的這包894g，價格491元，大概是1片178g（98元）」，一片大約是一個人的主餐份量。

原PO處理虱目魚肚時，確實沒有一般市售的滿滿細刺，但這5片也並非完全無刺，她發現「固定的位置有兩根短粗的三角形的刺」，因此提醒想買的人要注意。

至於該如何料理？原PO不藏私分享，用鹽巴、米酒醃一下即可，下鍋煎之前，務必表面要拿紙巾吸乾，「不然會油爆到嚇死人！」

原PO也說，煎完後會冒出很多油，若不介意的話，其實可以直接用魚油炒菜，她最愛搭配菠菜一起炒，「又香又好吃」，因此也成為她的回購清單之一。

▼超美味虱目魚肚上桌了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，一票吃貨也狂回購+1，「每次去好市多必買，長輩喜歡喝魚湯，切成幾小片下去煮湯，就可以讓長輩開心享受無刺的虱目魚了」、「買十年了，沒刺也沒土味，全家都超愛的。肚子下面的那二根，是魚鰭不是魚刺，女兒們從國小四年級吃到現在，都知道要避開這兩個地方，吃幾次就會了」、「好市多的這款是我長期回購的海鮮，真空包裝又划算」、「我也回購二次，我是廚藝小白，煮虱目魚湯簡單又好喝」、「都放氣炸鍋，皮的那一面要朝下， 只有撒點鹽巴，起鍋再用胡椒粉，240度+10烤分鐘就好了」、「煎魚的油炒飯也很好吃」、「我家必備，孩子還會要求一人一片」。

留言串中，釣出內行解釋，「下腹魚鰭的內刺都是留著的。我自己試過要拿掉，會有洞，肉爛掉，應該是這樣才會留著唯二的兩根刺」、「那邊有刺是正常的唷」、「那是魚鰭，不是魚刺」、「那是支撐魚鰭作動的骨頭呀，可以說是魚鰭骨，也可解讀成魚刺」。

▼網友們也回購多次了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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