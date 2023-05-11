葉文凌／美總統候選人波頓的肩膀怎麼了

▲75歲的美國總統候選人波頓（John Bolton）日前訪台時，右上肢吊在護肩上，最可能是骨骼及軟組織的問題。（圖／總統府提供）

今年是十分熱鬧的一年，國內固然爭吵不休，口水不斷，國外友人也是絡繹不絕於途。政治非人民關心的第一要務，但是人民的健康就是重中之重了。日前，美國總統候選人波頓（John Bolton）訪台時，他的右上肢是吊在護肩上，似乎沒有影響生活，依舊生龍活虎，四處奔波。但他的肩膀怎麼了？為什麼要吊著呢？

波頓今年75歲，已經是老年人口，就肩膀而言，最可能的問題不外乎是骨骼及軟組織的問題。以骨骼而言，已是老年性骨質疏鬆的好患年齡，通常也易合併肌肉缺乏問題，也就是「骨鬆肌少」。只要不小心跌倒，或是用力不當，十分容易造成特定部位的骨折，如股骨之股骨頸、轉子間等的髖關節骨折、腕關節的遠端撓骨骨折，或是肩膀的近端肱骨骨折。

其共同特點均為長骨的骨幹末端，叫骨骺。因為骨幹是緻密骨，所以較硬，骨鬆較慢，而末端之骨骺則漸漸轉為以海綿骨為主，骨鬆較快，一旦有外力介入，則會在骨鬆較嚴重的地方斷裂，而且骨骺也往往是許多大肌肉的附著處，所以在肌肉拉扯下，往往造成粉碎性骨折。即使要手術，難度也大幅提高，若放任不理，長期併發症十分嚴重。以髖骨折為例，一年內死亡率和乳癌末期患者死亡率差不多。因為老年人一旦無法站立走動，躺久了，屁股會爛，肺部會發炎，腸胃道也容易出血，所以一定要盡早手術予以固定，以期將來早日活動，才能漸漸恢復。

在軟組織問題上，60歲以上族群以旋轉肌斷裂最多。旋轉肌包括4條肌肉，但斷裂以棘上肌和棘下肌較多。其實有30％的旋轉肌斷裂患者是沒有症狀，一旦有症狀，往往是一連串考驗的開始。這是一個以退化為主的問題。急性外傷斷裂的機率雖然有，但不高，多數是高能量傷害，所以旋轉肌退化會一直進行下去。隨著破裂加大，功能退化及疼痛也會漸漸嚴重，病人往往四處求助，按摩、針灸、復健、打針、各種各樣的製劑、PRP、SVF、幹細胞，再加上求神拜佛，卻還是時好時壞。尤其夜深人靜時，根本徹夜難眠。

通常會在一次微小的外傷後，終於肩關節無力了。破裂處終於無法為其他肌肉代償，可能是破壞處發炎及退化太嚴重，也可能是破裂已經過大，或者根本肌肉已經吸收殆盡，蕩然無存。在絕大多數的情況下，以微創關節鏡手術均可以修復。基本上，恢復也十分快速，不舒服感也遠低於傳統手術，只是退化仍會進行，因此如何在手術後，用更多方法來解決，則是進行中的任務。但不外乎施以生長因子、施以幹細胞、施以細胞外基質等。

波頓仍然戴著護肩，代表在術後三個月內，又生龍活虎，加上可以坐遠程飛機，所以微創手術的可能性較高，應該是旋轉肌斷裂。台灣已經走到老年化社會，如波頓一樣的年長患者相當常見，但也別擔心，好好治療，仍然會恢復健康。

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會前理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。