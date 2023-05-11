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社會 社會焦點 保障人權

醫院中強吻猥褻女病友　色男：她稱讚我「舌頭很厲害」

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲男子醫院中猥褻女病友，還辯稱女方稱讚他舌頭很厲害。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣羅姓男子2020年間住進竹東台大醫院，夜間與多名病友一同打牌。而後他趁著其他人離開之際，強吻另名女病友小玟（化名），並撫摸其胸部、下體。女子之後提告，羅男否認犯案，辯稱雙方情投意合，小玟事後還稱讚他「舌頭很厲害」。一審將羅男判刑1年10月，上訴二審後，高院改判刑1年6月。

判決指出，羅男2020年2月間住進竹東台大醫院，他之後與多名病友熟識，相約在公共區域的教室內打牌。不過其中2人有事先離開，僅留下小玟與羅男。羅男趁著四下無人之際，親吻小玟嘴巴，隔著衣、褲撫摸小玟胸部及下體，時間約達2至3分鐘，一直到小玟將羅男推離，羅男才停手。小玟被侵犯後，耿耿於懷，一直到一年多後才在社工的鼓勵下提告。檢方對羅男提起公訴。

法院審理時，羅男坦承確實與小玟有親嘴，但辯稱「她是心甘情願的，過程中她都沒有反抗，親完後她還說我舌頭很厲害，過幾天還留電話給我，後續我去復健時在醫院遇到她，她也是很親切的跟我打招呼。」羅男還說小玟這麼久才提告，真是莫名其妙。

不過小玟與其他護理師均證稱，小玟被侵犯後情緒起伏大，另外也有其他病友證稱，當時羅男還恫嚇其他病友，如果敢告訴護理師就要「拖去男廁幹」。一審法因此認定羅男確實有罪，判刑1年10月。

案經上訴，高等法院二審審理後，考量羅男仍飾詞狡辯，也未向被害人道歉、賠償，還是認定羅男有罪，但改判有期徒刑1年6月。可上訴。

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