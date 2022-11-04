葉文凌／打高爾夫球會受傷嗎

▲高爾夫球運動絶非無傷害，既使在練習場打球也可能產生運動傷害。（圖／取自免費圖庫negativespace）

高爾夫球之於人們而言，認為應該屬於老人運動，不就走走路，揮揮桿，既不流汗也不疲累。只是，這樣的想法和事實有很大的落差。

在大太陽下，光是站著不動就會滿身大汗，而一場高爾夫球走下來，平均是8公里，既有上坡，也有下坡，路不平，不好走。再者，打高爾夫球時，一下要彎腰，一下要屈膝，又一下要旋轉，心跳大幅增加，並消耗大量熱量，平均每小時可消耗357大卡。

高爾夫球的運動型態主要依靠腰部和下肢旋轉，進而帶動上肢揮動球桿，因此肩關節、手肘、手腕、腰部、髖關節、膝關節、踝關節、足部等，均有不等程度的受力，自然而然也可能受傷。而且在揮桿時需瞬間的爆發力，如果沒有足夠的訓練，相關的肌群未必可以承受。因此，足夠的重量訓練以增加爆發力，不可或缺。

更重要的是，既然高爾夫球屬於運動的一種，就不可忽略熱身運動和冷卻運動的重要性。而且身體的柔軟度非一蹴可及，必須長期訓練，否則長期下來，十分容易產生過度使用症候群，但偏偏這點卻不容易落實。

高爾夫球常見的傷害如下：

1.旋轉肌傷害：多數是發炎反應，少數會破裂，尤其是50歲以上者。

2.手肘肌腱炎：多數在內側，但用力不當者也會在外側手肘，尤其常鏟地者。

3.手腕受傷：多數是用力及姿勢不良造成，以不當的球桿最常見。

4.腰部受傷：主要是熱身不足及核心肌力不足，而長期不訓練柔軟度者更加嚴重。

5.髖關節受傷：有先天及????天因素，主因內收肌及髖關節屈肌腱強大，以致柔軟度下降，造成旋轉時活動受限，容易產生夾擊症候群和唇盂破裂。此時往往須要關節鏡手術治療。

6.膝關節韌帶及半月板破裂：尤其是半月板，因在正常旋轉時，半月板是會有位移現象的，若旋轉時速度過快或旋轉過度，半月板很容易破裂。若是破裂在根部，不進行關節鏡手術治療是不行的。

7.踝關節：因為不當的鞋子和不平且軟硬不一的場地所造成，最好的方式就是好好熱身，尤其前外側韌帶。

8.足部傷害：在旋轉時，兩足受力不一且足部前後受力不均、方向不同，因此足部韌帶易產生不同程度的傷害，最好的預防方式是良好的鞋子及足夠的熱身。

9.小心防曬：四、五小時曝曬於陽光下，曬傷絕對不是什麼不可能的事。

高爾夫球運動絶非無傷害，既使在練習場也可能有傷害。別忘了，平常要訓練柔軟度、核心肌群、爆發力，打球時要穿合適的鞋子和護具，而且要有足夠的熱身運動，打完球後記得收操。如此一來，才可以既享受運動，又可以控制體重，也有運動後的成就感。

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。