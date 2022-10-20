葉文凌／健保好還是自費好

▲健保好還是自費好？其實醫師的技術和經驗才是最珍貴的，該用什麼就依照醫師的專業判定。（圖／視覺中國）

健保好還是自費好？這是醫師天天被問的問題，這麼簡單的問題，卻很難回答，甚至無法回答。怎麼說呢？難道是蘋果比鳳梨，還是母雞比公牛？且聽分解。

健保原始構想是偏向社會福利的保險制度，也就是希望繳50萬的險卻有500萬的保障，在適度財政控管及行政支持下，希望可以提供全民醫療保障。這是一群學院派的左派福利國家理想，希望多數有工作能力的生產者，可以繳納足夠費用給現在的老弱婦孺及未來的自己。但顯然其根基卻必須建立在良好的法治及發達的經濟基礎上。

不幸的是，在台灣施行時卻碰上幾個大問題：第一、人口迅速老化；第二、少子化嚴重；第三、民粹主義橫行；第四、利益團體操作。人的欲望無限，希望錢能越繳越少，因此健保費基本上是很難漲價的，而健保又有強烈誘導民眾看病的特質，因此，財政缺口迅速擴大。

行政部門用盡一切手段也無法完全補上缺口；各種手段也包含藥品和醫材費用的制定，每年費用必然是越訂越低。但是，市場不停推出新產品，其產出速度遠大於行政部門可以管控的程度，除非我們放棄醫療進步，否則新產品的引入絕對必須，所以政府只好妥協允許部分自費和完全自費藥品和材料的存在，並同時加強可以管控部分藥品及材料價格。

健保藥代表健保價可以買到的藥，而自費藥代表健保價買不到的藥或政府尚納管不了的藥，至於這些自費的藥品是否有更好的療效或用途？其實未必是重點。

自費藥一方面改變病人的選擇，另一方面也改變醫師的行為。醫師不用自費品似乎會顯得落後於時代，輕者病人拂袖而去，重者會被病人一狀告上法庭，你為什麼不給我用最好的？而經濟弱勢者也會耿耿於懷，到底我用的東西好不好呢？

使用自費或健保品其實都不是最重要的，醫師的技術和經驗才是最珍貴的。該用什麼就依照醫師的專業判定，我們無法叫孔子打電競，也無法叫祖克伯背《孟子》，更無法叫張飛打岳飛，只要醫師可以治好你，自費或健保品都可以眾志成城。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。