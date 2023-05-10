百億遺產有望！新光集團吳火獅私生女認祖案更三審逆轉勝

▲高等法院民事庭改判決陳女為吳火獅私生女。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新光集團已故創辦人吳火獅私生女陳子婷認祖歸宗案，陳子婷請求吳火獅的6名子女吳東亮、吳東進等人代為認領。一二審均判決陳女勝訴，但更一審、更二審均判決陳女敗訴，案經廢棄發回，高院更三審10日再度做出逆轉判決，改判陳子婷勝訴，有機會獲得吳火獅上百億元遺產。可上訴

吳火獅1986年過世，享年67歲，育有4子2女，包括新光金控董事長吳東進、台新金控董事長吳東亮等。不過本案起因於雙方的不倫戀，1976年間，已婚的吳火獅，與當時有婚姻關係的女子陳麗如（1969年與高姓男子結婚）不倫交往，兩人於1984年間生下陳子婷。吳火獅當年本來打算辦理認領陳子婷，但最後卻因病過世。

陳子婷20歲時，於2004年間首度提出「確認親子關係」之訴，但因無法舉證，敗訴確定。不過勝訴的吳家人卻央請新光保全董事長李峰遙，每3個月支付30萬元生活費給陳氏母女，條件是「妹妹不要回吳家姓吳」。但吳家人付了4年生活費後，不再支付。陳女二度起訴，請求吳火獅的6名子女，代父認領。全案因此爆發，並演變成訴訟戰。

一二審法院審理時，吳家人拒絕認領，但也拒絕配合驗DNA，而法院根據陳女提出的錄音檔和匯款紀錄，證明李峰遙曾代吳家人提供生活費給陳氏母女，視同已代父認領，均直接判決陳女勝訴。不過更一審、更二審卻又做出不同認定，改判陳女敗訴。案經廢棄發回，高院進行更三審。

更三審認為，陳麗如明確交代2人交往始末，吳火獅也提供母女生活費，並曾安排陳麗如赴日的租屋處；另外也提出吳火獅的相關相片、存摺記錄、出境資料、錄音檔案等證物。此外，李峰遙當時也定期通知陳麗如到新光保全大樓交付生活教育費，或匯款至陳麗如帳戶，且曾表達陳子婷認祖歸宗，應當急事緩辦等等情事。

另外更三審期間，吳東亮等人仍拒絕DNA鑑定，因此更三審法院依照《民事訴訟法》相關規定，對吳東亮等人做出不利認定，最後更三審認為陳子婷確實為吳火獅私生女，做出改判。