波頓：抵制中國挑釁　支持美國外交承認台灣　

▲波頓（John Bolton）今晚再度發表挺台言論。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國家安全顧問、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton）1日晚間表示，對中國來說，台灣的存在就是挑釁，自由世界有責任支持台灣抵制中國的挑釁行為；美國保護台灣符合美國自身利益，他23年前就主張美國應該完全外交承認台灣，如今這依舊是個好主意。

FAPA今天晚間在台北舉辦40周年慶祝晚會，包括總統蔡英文、副總統賴清德都與會致詞，波頓與聯電前董事長曹興誠分別登台發表談話。

波頓致詞時表示，國際地緣政治的版圖正在發生快速變化，對國際上所有人來說，這是個非常危險的時期，近期中國國家主席習近平訪問莫斯科與俄羅斯總統普丁正式會談就是例證，現在北京、莫斯科、北韓、伊朗等國家組成「新軸心」，其威脅確實存在於世界各國，例如俄羅斯入侵烏克蘭、中國在南海部署防禦工事等。

波頓直言，中國不僅僅是一個經濟夥伴，其意識形態導致政治和經濟自由受到壓制；現在這個地區只有一個國家在挑釁，只有一個國家想要改變區域的現狀，那就是中國，當人們擔心「台灣挑釁」時，請問是誰在地區製造麻煩？是誰在威脅現狀。他亦指，對中國來說，台灣的政府制度就是挑釁，台灣的存在就是挑釁中國，而自由世界確實有責任，支持台灣抵制中國的挑釁行為。

波頓表示，來自中國的威脅不僅是政治與軍事層面，同時也是經濟及社會問題，這對美國來說尤其重要，40年來，中國持續竊取美國和其他國家的知識產權，它造就了中國經濟成長，但其他國家卻沒有採取任何措施，讓中國付出代價，而美國需要對此作出回應，禁止中國出口商品到美國。

波頓說，美國應該保護自己的利益，同時保護台灣，這不僅只出自於人道主義，也符合美國自身利益，因此，他在23年前就主張美國應完全外交承認台灣，「這在當時是個好主意，今天更是個好主意」，有助於鼓勵更緊密的政治關係，此外台美也可深化軍事合作、情報機構之間的合作，由美國提供更多武器及技術給台灣，並有更多美國軍艦在台灣海峽自由航行，向北京表明：台灣海峽不是中國的領海。

波頓並引述一句拉丁格言說，「汝欲和平，必先備戰（Si vis pacem, para bellum）」，為戰爭做準備不是為了打仗，而是為了防止戰爭；強者不挑釁，弱點才是挑釁，向中國示弱是最糟糕的事情，必須保持台灣的自由與獨立，維護台海地區的和平，這就是他此行意義所在。