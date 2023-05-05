南消二大與統一企業麻豆麵包廠　聯合場勘及強化防火管理

▲台南市消防局第二大隊為強化轄內食品工廠及從業人員對消防安全的重視，5日赴統一企業麻豆麵包廠進行聯合場勘及指導防火管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期國內聯華食品彰化廠發生重大火災造成多人傷亡，台南市消防局第二大隊為強化轄內食品工廠及從業人員對消防安全的重視，5日赴統一企業麻豆麵包廠進行聯合場勘及指導防火管理，並結合安檢小組進行場所消防安全設備抽測。

另現場由麻豆消防分隊向業主及員工宣導應加強用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火的正確觀念，消防安全設備需保持完善、防火門常關並完善建築物防火區劃外，廠內人員需了解自衛消防編組任務分工及執行注意事項，並勤加演練，以確保在危險事故發生時可以及時處理，減少財產損失及人員傷亡。

消防局長李明峯表示，公共安全的議題一直是市長黃偉哲相當重視的區塊，日前聯華食品火警，造成人員傷亡的情況，業者除了檢視自身管理，降低火災的發生外，更需加強在模擬火災的場景中，讓自衛消防編組演練操作順暢，以便於熟悉災害發生時，進行一連串的應變，除此也提醒員工平時應事先了解避難逃生路線圖並實際查看逃生梯間，才能於災害發生沉著應變。

第二大隊大隊長王騰毅表示，聯華食品火警造成的傷亡，帶給我們的省思。除了針對場所的消防安全設備進行檢查及要求外，業者對於火災模擬場景的自衛消防編組演練必須重視。另外提醒相關場所，應定期審視消防防護計畫書及防火管理人證書是否須更新，若有進行增建、改建、修建及室內裝修施工時，管理權人應於開工前3日提消防防護計畫至當地消防機關備查。