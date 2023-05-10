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公私併首例將揭曉！華夏科大教師轉任台科大　工作有6年保障

▲▼華夏科技大學。（圖／翻攝學校網站）

▲教育部尊重台科大與華夏科大（見圖）整併，近期將會公布整併案。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

台科大與華夏科大兩校通過「整併計畫書」，目前教育部正在審議，最快五月中旬有結果，教育部表示，將會尊重兩校整併計畫書，國內公私校整併首例即將實現，但也引發外界對公私併關注，教育部次長劉孟奇今（9日）指出，華夏科大教師轉任台科大擔任專案教師，工作可獲得6年保障，教育部也將探討受專案輔導或規畫退場的私校，捐贈給予公校的整併模式。

台科大與華夏科大兩校在4月份的校務會議，都都通過「整併計畫書」，隨後華夏科大董事會通過整併計畫書，並由台科大在4月底將整併計畫書送給教育部審議，教育部官員私下表示，目前還在審議中，但原則上教育部會尊重兩校的整併規劃，畢竟這是兩校從下而上的規劃，最快五月中旬到下旬會有結果。

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而立法院教文會今天邀請教育部、銓敘部等單位，針對「如何在制度上提升公立大專校院治理效率，並強化大學自主及管理彈性，以增進高等教育競爭力」進行報告，對於外界關心的台科大與華夏科大兩校整併案，劉孟奇也提出說明。

▲▼教育部次長劉孟奇。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部次長劉孟奇表示，將探討被列為專輔或規畫退場私校，捐贈給予公校的整併模式。（圖／記者許敏溶攝）

劉孟奇指出，之前已經委託中正大學執行「大學公私立整併之分析」及「大學公私立整併之法規研析」，提出「協力學位學程」及「共建學院」兩種可能整併模式及樣態，也將探討被列為專案輔導或規畫退場的私校，捐贈給予公校的整併模式。

不過，民進黨籍立委張廖萬堅在質詢表示，華夏科大現在還有100多名教師，兩校整併後，華夏科大教師必須結清私校退撫年資，再到台科大擔任專案教師，卻是適用勞退，就算之後有職缺成為正式教師，擔心因為年資太短，退休後沒保障。

對於台科大與華夏科大整併，劉孟奇表示，根據目前整併計畫書，華夏科大退場過程，學生原校原地畢業，教職員工則辦理優離與優退，剩餘教師則由台科大以專案教師方式分年聘任，教職員工則以約聘人員方式聘任，而且華夏科大教師轉任台科大專案教師，會有6年工作保障。

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