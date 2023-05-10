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4所專輔學校5／31面臨退場！230學生申請後恐被重新安置

▲▼教育部次長劉孟奇。（圖／記者許敏溶攝）

▲230名學生通過某所專輔學校一階甄選，教育部次長劉孟奇（見圖）表示，會檢討改進。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

五月底將有四所大專校院專輔學校改善期屆滿，若屆時未改善，將面臨112學年停招、後年停辦退場，但立委陳秀寶今（10日）指出，其中一間專輔學校仍然招生，共有230名學生通過第一階段甄選，未來若停招，等於浪費學生時間與名額，簡易在招生簡章上加註「專輔學校」警語，教育部則承諾，會檢討改進，3個月內提出相關檢討報告。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會從去年九月開會審議，共有7所私立大專校院被列為專輔學校，其中4所改善期到5月底為止，若屆時未改善，將面臨112學年停招、後年停辦退場。

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立法院今天教文會，由教育部次長劉孟奇針對「提升公立大專校院治理效率，強化大學自主及管理彈性」提出專題報告並備質詢，但立委陳秀寶表示，上述4所被列為專輔學校的大專校院，其中一間專輔學校仍然招生，共有230名學生通過第一階段甄選，包括企管、保健、餐飲管理等系，而根據簡章內容，該校將在5月19日、20日進行二階甄選，就在改善期屆滿前。

陳秀寶指出，這所大學傳出積欠教職員薪水，教育部也祭出裁處，若未來該校改善期未過而被停招，等於浪費230名學生的時間與名額，到時候學生該何去何從，建議教育部應該在招生簡章上加註「專輔學校」警語，或者將個人申請名額移到分發入學。

劉孟奇則承諾，會檢討改進，在3個月內提供檢討報告，他也說明，根據目前規定，5月31日才能確認該校改善狀況，若未通過改善，今年7月的分發入學管道就會暫停，若是學生透過申請入學管道錄取該校，教育部會立刻啟動專案安置，並根據過去案例，將學生安置在鄰近學校。

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