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獨／明道大學欠薪3個月「終於入帳」！教師無奈直白：暫時心安

▲明道大學。（圖／翻攝學校網站）

▲明道大學積欠教職員三個月薪資，昨天終於入帳，教師說，暫時心安、鬆了一口氣。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

去年9月被教育部列為專輔學校的私立明道大學，因為積欠教職員薪資而遭教育部裁罰2次，累計罰款30萬元，等於積欠教職員2到4月份、共計3個月薪資，原傳出董事會上周會發放積欠薪資卻跳票，昨終於傳來好消息，積欠薪資在昨天下午入帳，不願具名的明道大學教師無奈私下指出，薪水終於入帳，「鬆了一口氣」，暫時心安，希望以後不要再發生。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，但明道大學教師在去年底出面指控校方未發放薪水，在教育部發函督導後，校方於今年農曆年前補發去年11月薪資，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，今年3月份成立自救會，要求校方發放積欠薪資。

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也因為明道大學屢屢積欠教職員薪資，教育部在3月24日以違反教師待遇條例，先裁罰明道大學10萬元，並限定4月3日前改善，但明道大學仍未發放薪資，教育部於4月19日再度罰款20萬元，累計罰款達30萬元。

▲▼明道大學董事會上周傳出，本周將發放薪資，但卻跳票。（圖／民眾提供）

▲明道大學董事會四月中下旬傳出將發放薪資，但後來跳票。（圖／民眾提供）

面對積欠薪資，明道大學四月中旬曾對教職員表示，學校行政會議上已確認，董事會將提供學校捐款支票2500萬元，最快在上周二、三入帳發放薪資，但直到上周五教職員仍未收到薪資，等於累計積欠教職員3個月薪水，讓部分教師無奈批評「又被耍了一次」。

不過，積欠3個月的薪資，昨天下午一次全部發放，一名明道教職員私下表示，昨天下午看到薪水入帳，而且是一次三個月時，一顆懸著的心終於放下，也暫時鬆了一口氣，心情很無奈，希望以後不要再有類似狀況發生。

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