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國中會考「今起入闈14天」　170位試務人員閉關準備考題

▲國中教育會考印卷分卷闈場試務工作人員入闈。（圖／教育部提供，下同）

▲國中教育會考印卷分卷闈場試務工作人員入闈。（圖／教育部提供，下同）

記者楊惠琪／台北報導

112年國中教育會考將於5月20日、21日舉行，170位闈場試務人員今（8日）下午在教育部次長林明裕、國立台灣師範大學副校長宋曜廷及各單位代表共同見證下，唱名進入國家教育研究院中部辦公室的印卷闈場，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。

教育部國教署指出，112年國中教育會考國內及大陸考場總報名人數計19萬8673人，其中集體報名19萬7145人，個別報名1528人。全國18考區總共設置231個考場，下設6240個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。印卷闈場試務人員於入闈期間，將進行試題本組題、印製、裝袋、裝箱；分裝彌封完成的試題本則將於5月18、19日，由各考區試務主辦學校在警力戒護下運回各考區。

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國教署指出，112年國中教育會考考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以12年國民基本教育課程綱要第4學習階段學習表現及學習內容為命題依據。各考試科目均為4選1的選擇題型，但寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學則包含非選擇題型。

▲國中教育會考印卷分卷闈場試務工作人員入闈。（圖／教育部提供，下同）

▲教育次長林明裕（左）與台師大副校長宋曜廷（右）封闈。

全國試務會提醒考生，考試當天必須攜帶准考證準時入場，並對號入座，考前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本，都是常見的違規樣態。尤其以隨身攜帶用品，像是手機發出聲響致使違規記點或扣分，務必特別留意。

教育部也呼籲，5月20、21日國中教育會考辦理期間，各界避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等各類活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量，維護安寧；同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。

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