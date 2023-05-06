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中州科大7月停辦！261名學生安置到4校　退場基金墊付1.2億創新高

▲▼中州科技大學。（圖／翻攝自中州科大官網）

▲中州科大7月底將停辦，教育部昨天舉辦學生安置說明會。（圖／翻攝自中州科大官網）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，和春技術學院將在下周三（10日）退場，爆發烏干達學工案的中州科技大學，也將在7月31日停辦退場，教育部證實，昨天召開學生安置說明會，除了今年557名畢業生外，其餘261名學生將安置到鄰近的朝陽科大等四所大學為主，少數學生想回北部學校，教育部也將協助，而中州科大總計向私校退場基金申請墊付1.2億費用，用來支付人事與學校相關開支，也創下近年單一退場學校最高墊付金額。

1969年創立、位於彰化的中州科大，去年被爆出以高額獎學金、學習英文、提供就業機會，騙16名烏干達學生來台，並在雲林及苗栗等處當黑工每月超時工作超過300小時，後因財務狀況顯著惡化，去年9月被教育部列為專輔學校，學校也在去年11月主動申請停招，預計7月31日停辦退場。

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為了安置學生，教育部昨天舉行三場學生安置說明會，教育部指出，除了今年557名畢業生外，其餘261名學生，將安置到鄰近的弘光科技大學、朝陽科技大學、僑光科技大學及南開科技大學等4校，。

教育部技職司副司長柯今尉表示，昨天舉三個場次說明會，主要針對學生轉學的權益進行說明，學生可上網填志願去想去的學校，以上述鄰近學校為主，原則上是「就近並且科系對接」，選填志願截止時間為本月19日，昨有一些特殊狀況學生，例如少數學生想回台北附近學校就讀，教育部也會協助。

除了學生外，柯今尉說，中州科大目前還有112名教職員工，包括教師64名及職員48名，由於學校將在7月底停辦，故後續將依該校慰助金發放辦法發給教職員資遣、退休，並加發離職慰助金。

至於校產部分，柯今尉表示，中州科大該校所屬法人在解散後，校產就是充公，將盡速辦理清算作業，並依照私立高級中等以上學校退場條例辦理校產捐贈，再決定給哪一個機關或公立學校，但目前尚未決議賸餘校產捐贈對象。

中州科大在去年9月列為專輔學校，因為學校資金不足，柯今尉指出，中州從去年10月就向退場基金申請墊付，持續到今年7月停辦為止，維持校務正常運作所需費用，包括人事費、學校基本開銷等，前後共10個月，金額總計1億2855萬元，創下近年單一退場學校最高墊付金額。

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