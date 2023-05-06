明道大學欠薪3個月！教師嗨喊「入帳了」　看到備註6字傻眼：被騙

▲教育部證實，明道大學仍積欠教職員三個月薪資，教師怒斥空歡喜一場。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

被教育部列為專輔學校的私立明道大學，因積欠教職員薪資而遭教育部裁罰2次，累計罰款30萬元，昨該校教師傳出三個月薪資入帳，但教育部今（6日）表示，經過了解，明道本周尚未撥補積欠教職員工3個月薪資，教育部將持續追蹤；一名明道教師也表示，本以為昨天已經入帳，原來校方在通知信後方還加註「尚未完成撥付」，最後是空歡喜一場，「真是鬱卒」。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，但明道大學教師在去年底出面指控校方未發放薪水，在教育部發函督導後，校方於今年農曆年前補發去年11月薪資，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，至今仍積欠2到4月份薪資。

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也因為明道大學屢屢積欠教職員薪資，教育部在3月24日以違反教師待遇條例，先裁罰明道大學10萬元，並限定4月3日前改善，但明道大學仍未發放薪資，教育部於4月19日再度罰款20萬元，累計罰款達30萬元。

明道大學昨傳出有教師收到校方電子郵件，信件內容和2到4月份薪資相關，讓教師誤以為薪資已經入帳，但今天教育部證實，明道大學本周尚未撥補積欠教職員工3個月薪資。

教育部表示，經過和明道大學瞭解，該校尚未撥補積欠教職員工3個月薪資，教育部將持續追蹤學校改善情形，而依照退場條例規定，教育部應定期對專案輔導學校進行查核及輔導，明道大學專案輔導改善期限到5月31日止，教育部將依規定到校查核輔導學校辦學狀況、改善計畫執行及改善目標達成情形。

一名明道教職員私下表示，昨天看到的薪資電子郵件，過去都是薪資入帳時才會寄發，因為有事情在忙，所以看到信件時，誤以為2到4月薪資已經入帳，沒想到後面還加註「尚未完成撥付」文字，最後竟是空歡喜一場，「真是鬱卒」。