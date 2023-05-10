卓冠廷問「恩恩案」是否願意承認有疏失　侯友宜：不斷反思讓悲劇不再發生

▲卓冠廷質詢新北市長侯友宜「恩恩案」。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（10）日赴新北市議會進行總質詢，新北市議員卓冠廷針對「恩恩案」詢問侯友宜，卓提到，新北市民中和2歲男童恩恩，在去年感染Covid-19，經過81分鐘的漫長等待後6天後過世，「市長，你是否願意承認新北市有疏失，並且跟恩恩爸及家屬致歉？」侯友宜回應，不管是消防局、衛生局等相關單位，未來面對這些事情會不斷反思，讓悲劇不再發生。

卓冠廷指出，新北市民中和2歲男童恩恩，在去年4月14日感染Covid-19，在經過81分鐘的漫長等待後，由新北消防局救護車送往雙和醫院，歷經急救與治療6日後，於4月19日去世，成為台灣Omicron變異株大規模流行後首例兒童重症與死亡案例。

卓冠廷表示，恩恩爸爸無法理解，恩恩在發燒意識不清的狀況下，他和妻子很守法的按照政府規定和指示，撥打中和衛生局、防疫專線1922和新北消防局緊急救護119專線，不斷的尋求幫助、電話不通、聽等指示和等待救護車送醫的過程中，竟然花費了81分鐘。

卓冠廷接著表示，送完恩恩最後一程之後，恩恩爸想要知道真相，想知道為什麼新北市消防局的救護車，要花81鐘才能等到救護車，這中間究竟發生了什麼事？流程有沒有問題？有沒有疏失？誰該為延誤來負責？他依照政府資訊公開法，自己準備好資料正式提出他的申請。

卓冠廷表示，針對恩恩案，侯市長曾說過能體會喪子之痛感同身受，會自我反省、負起全部責任，也會檢視所有過程。「如今恩恩案發生一年多，我有幸能在市議會殿堂質詢您，我要代替恩恩爸，認真的、誠懇的請問侯友宜市長，針對恩恩延誤送醫81分鐘的事實，你在檢視所有過程後，是否願意承認新北市府有疏失，並且向林煌明夫妻及其家人致歉？」

在侯友宜尚未回應時，衛生局長陳潤秋先搶回應，引發民進黨團不滿，要求副議長陳鴻源重新給30秒質詢時間，侯友宜最後則表示，感同家屬的心情，經過監察院、地檢署不起訴等完全尊重，期待這些事情不要再發生，不管是消防局、衛生局等相關單位，未來面對這些事情要不斷反思，讓悲劇不再發生。

卓冠廷則回應，歷經393天後，恩恩的家屬沒等到道歉，「侯市長你今天做出你的選擇，藉由這次質詢，也留下了歷史的記錄，台灣人民會做出評斷」。

