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郭台銘突緊咬蔡政府卡關BNT　莊瑞雄批鬼扯：侯友宜應該輕鬆多了

▲▼鴻海創辦人郭台銘出席Preserving HOPE 延續妳的卵實力記者會，並就蔡政府擋BNT疫苗一事再次說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日突緊咬蔡政府卡關BNT疫苗採購，更將矛頭直指前總統府秘書長李大維。民進黨立委莊瑞雄10日痛批，郭台銘在鬼扯，當年這是美事一樁，更造就郭董在社會上聲望，郭也大力稱讚疾管署長和時任衛福部長陳時中，卻不到2年就翻臉，本來以為他還算個咖、 能跟新北市長侯友宜對抗，看到這樣的言論，現在侯友宜心裡應該會輕鬆一點。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

一名當年參與疫苗採購的政府人士指出，從這封BNT大股東寄給郭台銘的電郵原文，總結可以證實3件事：第一，證實台灣政府與BNT一度已經簽好約，但因為中國（上海復星）的政治杯葛而告終；第二，證實Covid-19疫苗在EUA階段，只能賣給具有公權力的政府，不能賣給私人企業；第三，證實不賣疫苗給郭台銘的是BNT，而非蔡英文和台灣政府，沒有人擋疫苗，而郭台銘早在當年的6月16日就知道這個情形，但仍在18日發文指控蔡政府。

郭台銘辦公室則發聲明回應，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

對此，莊瑞雄表示，他這樣講是鬼扯，事情至今還不到兩年回憶還算清楚，從6月1日送件、10日補件、12日快速通過，事後蔡總統約郭台銘在總統府、協議趕快完成，當年這是美事一樁，也造就他在社會上很大聲望，成就一件美事。

莊瑞雄痛批，現在卻為了參選總統亂講瘋話，為了選舉對敵對政黨噴墨，這是很糟糕競選手法，當初郭台銘臉書怎麼講？誇讚疾管署長、衛福部長陳時中有多辛苦，不到兩年時間就翻臉，不符合台灣社會溫柔敦厚的胸懷，非常不好。

對於郭台銘稱疫苗採購有民進黨派系問題，莊瑞雄直言，對於疫苗的事情，立法院從未聽說什麼派系問題，要買疫苗重點在於，不管多大廠都沒有賣給國家以外私人機構，全台社會大眾都很清楚，怎麼郭台銘變成老糊塗了？

莊瑞雄表示，選戰中這樣的言論會掀起波瀾，聲量高一點，但大家認為你胡說八道民調馬上掉下來，我本來以為他還算個咖、 還蠻強的、能跟侯友宜對抗，看到這樣的言論，現在侯友宜心裡應該會輕鬆一點。

郭台銘指出李大維稱蔡英文是大小姐。莊瑞雄表示，我們沒有在講大小姐，總統就叫總統，私底下也許有人會去這樣講啦！比如說阿扁時代就叫大老闆，但我們怎麼會去講大小姐？都是說總統好，講大小姐等等被巴下去。
 

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