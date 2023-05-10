「誰都阻止不了柯文哲選總統」　沈富雄籲藍營：好好思考「這點」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲8日赴中央黨部登記參選2024總統初選，民進黨台北市議員王世堅則預測，柯文哲恐在9月「抽腿」大選，和國民黨換取立法院長。對此，前立委沈富雄9日表示，王世堅所預測的剛好正是他自己心裡頭所害怕的，柯文哲走到今天誰都說服不了他，呼籲國民黨要想「為什麼年輕人這麼喜歡柯文哲」，並針對這一點好好打。

沈富雄昨日指出，柯文哲走到今天誰都說服不了他，因為他非常知道可以做到什麼、不能做到什麼，所以國民黨無論拿什麼條件跟他交換都很難。

「王世堅是聰明人，他預測柯文哲恐在9月退選，和國民黨換取立法院長，而這剛好正是王世堅心裡頭害怕的。」沈富雄說，柯文哲遠超出他的期待，他以為柯民調20%後就會掉下去了，但沒想到不但沒掉，反而上升到22%左右，國民黨要想「為什麼年輕人這麼喜歡柯文哲」，然後再去針對這一點好好打。

沈富雄透露，柯文哲跟國民黨不一樣的地方，就是他「白目又直白」，因為政治人物戴面具的太多了，所以柯文哲這一點會讓人感到比較新鮮，不然柯文哲也沒有提出很多對年輕人有利的政策。他也建議，國民黨無論徵召新北市長侯友宜，還是鴻海集團創辦人郭台銘，他們都要老實、坦白、誠懇，講清楚兩岸關係，以及下一代的少子化、健保、年金等問題。