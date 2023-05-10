林務局今複查六福村狒狒區　陳吉仲：調查結果會盡快公開

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

六福村東非狒狒脫逃事件，最後慘死槍下悲劇收場。林務局今（10）再度前往六福村複查狒狒區飼養環境與改善情形。農委會主委陳吉仲今表示，除了東非狒狒死因，因檢警調查中無法公布外，其他園區改善情形與複查結果報告，會請林務局盡快對外說明清楚。

立院經濟委員會邀請農委會就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對東非狒狒逃脫事件，會林務局會勘後限期1個月改善，但大限已到，事件調查報告遲未出爐。陳吉仲會前接受媒體聯訪表示，各界關注東非狒狒事件，已要求林務局一個月內公布調查結果，今天已排定到六福村複查，除了檢察官要求不得公布的，包括狒狒死因等，其他園區改善情形與飼養情況，會請林務局複查後盡快對外公開說明清楚。

林務局在3月31日邀集新竹縣政府、台北市立動物園，以及動保領域與動物影像辨識專家學者到六福村場勘，要求六福村在1個月內針對防逃設施處理、動物脫逃人員教育訓練、完成緩衝區與圍牆外樹木清理、增加餵食點、以及出入口控管嚴格執行等提出改善報告，並在6個月內完成園區所有狒狒的結紮與登記。

林務局今天會同新竹縣政府與學者專家，依據野生動物保育法規定，共同複查狒狒圈養區的改善情形，防逃設施及預防脫逃管理訓練工作。此外也邀請農委會畜牧處就狒狒區內的設施及飼養方法是否符合動物福利加以檢視。