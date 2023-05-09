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「一隻臺灣黑熊之死」獲休士頓電影節金獎　林務局授權非營利播放

▲「一隻臺灣黑熊之死」獲休士頓電影節金獎。（圖／林務局提供）

▲「一隻臺灣黑熊之死」獲休士頓電影節金獎。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會林務局委託製作的「一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事」紀錄片，日前榮獲第56屆美國休斯頓國際電影節紀錄片長片類金獎，也是本屆影展臺灣唯一受邀放映影片。林務局今（9日）宣布，目前中英文版已公開上網，授權各單位非營利公開播映。

林務局表示，「一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事」（When World's Collide: A Formosan Black Bear's Deadly Dance with Civilization），是記錄一隻原為研究繫放的黑熊，歷經二度救傷二度野放，最終卻仍不幸遇害的完整歷程，透過山村居民的視角，傳達人熊關係理性互動的省思，並加入現場人員於照護追蹤過程中的心情故事。

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林務局指出，「一隻臺灣黑熊之死」紀錄片中英文版已公開於森活情報站Youtube網站，為推動台灣黑熊保育教育，包含政府機關（構）、公私立學術單位、圖書館、合法立案的非營利團體、公司行號、書店等，只要是基於非營利目的公開播映，都可以直接運用，無須再向林務局申請授權。

▲林務局拍攝東卯山台灣黑熊紀錄片 。（圖／林務局提供）

▲林務局製作《一隻臺灣黑熊之死－711 / 568的人間記事》生態人文紀錄片 。（圖／林務局提供）

林務局表示，國際知名的休士頓國際電影節，堪稱世界上歷史最悠久的獨立電影節，與舊金山電影節、紐約電影節並列美國三大最具競爭性的國際影展，李安、史蒂芬史匹柏導演早期作品也都參加過，每年全球都有上千部影片投件此影展，這次「一隻臺灣黑熊之死」能奪得金獎，實屬不易。

「一隻臺灣黑熊之死」導演顏妏如表示，除了獲獎令人開心外，這次「一隻臺灣黑熊之死」也是今年臺灣唯一受邀於休士頓國際電影節實體放映的紀錄片，已於4月30日在美國喜滿客紀念城(Cinemark Memorial City)放映，非常感謝主辦單位的肯定。

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