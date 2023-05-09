不只狒狒！老虎群養自相殘殺　動保團體籲監委全面清查六福村

▲動團呼籲監委全面清查六福村動物福祉。（圖／台灣動物平權促進會提供）

記者楊惠琪／台北報導

六福村東非狒狒逃竄18天後，最後慘死獵人槍下，監委趙永清、浦忠成、紀惠容主動申請調查，台灣動物平權促進會等動保團體今（9日）向3名監委寄出陳情信，直指六福村動物圈養環境不佳，將應獨居的老虎群養導致自相殘殺，過去10年養死了8隻長頸鹿，呼籲監委在調查狒狒事件時，更應重視六福村內全體動物的福祉。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會、鳥語獸躍等動保團體，今透過監察院陳情系統向監委趙永清、浦忠成與紀惠容等人寄出陳情信，信中指出，林務局於3月31日邀專家到六福村會勘狒狒展示區已逾1個月，訂定1個月內應完成改善防逃設施等，至今仍未舉行下一場會勘。

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上述動保團體也發表聯合聲明指出，過去就曾具體檢視六福村的狒狒放養區域，提出三大缺失，包括內舍不足，無法檢視、隔離體弱、生病的個體；沒有足夠遮蔽設施，狒狒無法在極端天氣避寒、避暑；放養區內豐富化設施不足，導致多數狒狒無法滿足其攀爬習性。但這些缺失在東非狒狒逃逸時，仍未獲得改善，其「中內舍不足」更是導致園區難以盤點動物數量的根本原因。

動團表示，六福村現有70多種、1000多隻動物，利用動物盈利販售門票，但至今許多動物圈養環境仍然非常糟，不僅無法滿足其自然習性，其中高達43隻的保育類動物獅子、老虎甚至因數量過多長時間關養在後場，因承受巨大的壓力出現嚴重刻板行為、甚至將應獨居的老虎群養導致自相殘殺，甚至在10年間養死了8隻長頸鹿，多數活不到平均壽命，顯見六福村存在嚴重的管理及倫理問題。

動團指出，根據「動物展演管理辦法」規定，六福村將於7月底接受2年1次的評鑑，攸關六福村是否會被撤銷展演場所資格。但新竹縣家畜疾病防治所仍堅持不公開審查、不邀動團參與，明顯缺乏第三方監督。因此，呼籲監察院除了狒狒展示區，更應關注六福村全體動物的動物福利。