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知名度第一「日式風味醬油」竟300多歲了！網測大推1關鍵：蒸煮炒拌一瓶搞定CP值超高

▲▼ 日式醬油,日本,醬油,龜甲萬,料亭和露,柴魚,鰹魚,國民醬油,擠壓瓶,蕎麥麵。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）

▲最近天氣多變化，有網友為了還原過去在日本吃過的清爽蕎麥麵，特別入手4款日式醬油進行評比。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團，下同）

消費中心／綜合報導

來自日本的龜甲萬，在2022年台灣市場調查結果，以3成以上受訪民眾「提到日式風味醬油就想到的品牌」數據，狠狠輾壓他牌，穩穩坐在知名度第一的寶座！但其實少有人知道，龜甲萬竟然已經創立300多年了，這中間經歷過無數次國內外動盪，以及民生習慣的改變，但國民愛用的醬油仍然沒變。龜甲萬之所以做到屹立不墜的關鍵，首先就是堅持職人精神及日本傳統釀造工法，再來就是設計上也針對消費者的痛點與時俱進地調整，例如近年以「擠壓瓶」設計的料亭和露系列，就被台灣煮夫煮婦們狂讚超貼心。

最近就有網友在「我愛全聯-好物老實說」表示，為了想要重現在日本吃到的清爽蕎麥麵，特別挑選4款日本風味鰹魚醬油，其中兩款是日牌、兩款為台牌。評選後發現從調味到煮夫煮婦都在意的包裝使用便利程度，穩坐心頭的MVP就是「龜甲萬料亭和露」無誤。原PO特別從香氣、味道、包裝等方面來比較，首先對於醬油來說，開瓶的瞬間就是「香氣先決」，龜甲萬料亭和露相較於其他品牌，對原PO來說是帶有厚實風味的柴魚香，除了香氣以外鮮味也是相當足夠，不像另外一位日牌選手被老公認為味道偏淡，另外兩位台牌選手的風味不是太甜就是太鹹。

▲▼ 日式醬油,日本,醬油,龜甲萬,料亭和露,柴魚,鰹魚,國民醬油,擠壓瓶,蕎麥麵。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）

▲原PO發現，來自300多年日本老牌龜甲萬的料亭和露，各方面都讓她十分滿意。

龜甲萬料亭和露可以依照料理人的喜好自行加水稀釋調味，能更有餘裕地調整每次的風味。畢竟有時覺得美味的鹹香度，會隨著不同料理需求或當下食慾而改變，再者對於日本通來說，濃郁厚實就是道地的日式風味，能輕鬆還原在日本吃的調味，這個特點也顯得龜甲萬料亭和露的CP值更高，不少網友熱情回覆表示，「龜甲萬那罐好用，做玉子燒、炒烏龍等料理加一些調味，就超好吃！」、「龜甲萬那瓶沾醬或拿來入菜都很搭」、「料亭和露是我最近的愛用品，有鮮味、鹹度又很剛好。」無論料理手法是蒸煮炒拌，只要是想讓味蕾一秒到日本，搬出龜甲萬料亭和露就能實現。

▲▼ 日式醬油,日本,醬油,龜甲萬,料亭和露,柴魚,鰹魚,國民醬油,擠壓瓶,蕎麥麵。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）

▲龜甲萬料亭和露的特色也吸引不少網友浮出水面讚聲。

另外，也有網友提到這瓶和露「擠壓設計很方便」，原PO也在內文中特別提到，「其他品牌都使用玻璃罐和大開口，在料理的時候沒那麼方便，容易手滑倒太多或是打破。」龜甲萬料亭和露的特別之處就是採用「擠壓瓶設計」，特殊的縮小瓶口設計，只要輕輕一壓，就能隨心控制醬油倒出的量，精準度比起傳統大開口瓶提高許多，除了不怕手滑、一股腦把醬油灑出來，料理上也更不怕浪費。

▲▼ 日式醬油,日本,醬油,龜甲萬,料亭和露,柴魚,鰹魚,國民醬油,擠壓瓶,蕎麥麵。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）

▲原PO的總結也把包裝設計納為重要參考。

料理人對龜甲萬料亭和露的滿意度，可以說在這則PO文底下完全一覽無遺，有趣的是，這款家中常備調味只要在全聯或其他通路一有優惠價，馬上就會有貼心的網友「呷好逗相報」，這次也有網友也在下方留言表示，「那天全聯店員才跟我推龜甲萬這罐，叫我趁現在優惠價要多囤一點。」趁著目前機票價格還沒回穩，不妨就和原PO一樣，先入手CP值高的日式風味醬油變出道地料理，靠著日本人家中必備的「料理神器」，隨時隨地都能在餐桌上享受與當地「0距離」的味蕾脈動。

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