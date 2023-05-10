日法2加2會議　重申台海和平安定重要性

▲法軍護衛艦牧月號先前通過台海前往日本橫須賀基地停靠。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京9日綜合外電報導

日本和法國今天以視訊方式舉行外長防長2加2會議，兩國在會後聯合聲明中反對在東海和南海試圖片面改變現狀，並強調台灣海峽和平安定的重要性，重申對台灣議題的基本立場不變。

這是日法第7次舉行2加2會議，也是自去年1月以來，時隔1年4個月舉行日法2加2會議，參加成員包括日本外相林芳正與防衛大臣濱田靖一、法國外長柯隆納（Catherine Colonna）與國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）。

「每日新聞」報導，雙方會談約1小時40分鐘。在會後發表的聯合聲明中，日法對中國造成東海與南海情勢升溫表達「重大關切」，反對以武力單方面改變現狀。

雙方並稱，考慮到嚴峻的安全保障環境，日法應加強防衛合作，將加速討論簡化日本自衛隊與法軍共同訓練並互訪的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）。

共同聲明表示，對於俄羅斯全面入侵烏克蘭，雙方在制裁俄國方面保持同一立場，並將對烏克蘭提供必要支援。

會中也再次確認「台灣海峽和平安定的重要性」，稱台海安全是對國際社會安全與繁榮而言不可或缺的要素，敦促以和平方式解決兩岸問題，確認日法兩國對於台灣議題的基本立場不變。

日法在聯合聲明中表示，對於日本去年12月發表的「國家安全保障戰略」，以及法國去年11月公布的「國家戰略報告」，雙方均表歡迎。

雙方並一致同意，為了共同維護基於多邊主義和法治的自由開放國際秩序，必須加強日法在安保防衛領域，以及包括在聯合國安全理事會等國際場域的密切合作。