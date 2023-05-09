徐巧芯挺郭「政府卡BNT疫苗」　信件關鍵一句話證明偷臭大小姐

▲徐巧芯力挺郭台銘說法，認為信件恰恰證明了「政府卡BNT疫苗」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯9日深夜在臉書指出，有記者發了獨家報導，以為打臉郭台銘說政府擋疫苗的事，但內容反而恰恰說明了政府有擋疫苗，因為當時政府跟BNT說一定要用「INDEPENDENT Government of Taiwan」才簽約，但直到後來鴻海用「Republic of China （Taiwan）」 才成功，「是誰守護了中華民國的主權？又是誰耽誤了人民施打疫苗的黃金時期？」

郭台銘9日表示，2021年5月時值國內疫情嚴峻，每天有許多人染疫身亡，當時他向政府表示願意採購疫苗，與作為政府代表的李大維溝通無數次，然而同年6月17日卻接到李大維一通電話，對方告訴他「這個大小姐說，你還是不要買了」，讓他氣得徹夜難眠。

郭台銘直言，「叫我不要買疫苗的，就是前總統府秘書長李大維」，強調手中握有很多證據，必要時會整理公佈。

稍早《ETtoday新聞雲》獨家取得了BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，內容揭露郭台銘早已得知私人無法購買到疫苗。不過，郭台銘辦公室隨即發聲明回應，稱這則報導「正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據。」

徐巧芯9日深夜也發文力挺，稱這篇報導恰恰說明政府有擋疫苗，因為信件中明確提到，民進黨政府堅持要用「INDEPENDENT Government of Taiwan」才簽約，「我就問，這是哪個國家？」

▲徐巧芯指出，這份信件揭露，民進黨政府把意識形態放在人命之前，因此買不到疫苗。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

徐巧芯指出，當時BNT還善意提醒，「也許你（郭董）可以利用你的政治影響力說服台灣政府，用不同的措辭可能可以達成協議」，這段話擺明就是在「臭」大小姐。果不其然，後來鴻海用「Republic of China （Taiwan） 」就成功簽約了，「是誰守護了中華民國的主權？又是誰耽誤了人民施打疫苗的黃金時期？」

徐巧芯認為，民進黨政府在疫情期間還把「台獨」的意識型態放在人命之前，才是買不到疫苗的原因，「還好意思推給BNT、上海復星，現在甚至把當時的功臣郭台銘抹黑，真是臉皮有夠厚。」

▼徐巧芯認為，這句話明顯是在「臭大小姐」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▼郭台銘在貼文下方回應「人命永遠比任何事情來得重要」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▼《ETtoday新聞雲》獨家取得BNT大股東2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

▼徐巧芯再次貼出信件全文，並逐句翻譯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）