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藍委陳雪生肚撞范雲被控性騷索賠　法官勸和：我若是男生就先道歉

▲▼陳雪生為性騷案向范雲道歉。（圖／翻攝范雲臉書）

▲國民黨立委陳雪生（右）為性騷案公開向民進黨立委范雲（左）道歉，但他不服民事一審被判賠范雲8萬元，提起上訴。（圖／翻攝范雲臉書）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委陳雪生被控2020年在立法院臨時會朝野立委衝突中，故意在人群裡用肚子頂撞民進黨立委范雲背部3次，還以「我又不是餓死鬼」等語反擊范雲指控他性騷擾，范雲認為遭冒犯與羞辱，提告求償精神慰撫50萬元，陳雪生一審被判須賠8萬元，他上訴強調，自己言語雖粗魯、卻是當下為自己辯護防禦的必要作法，二審審判長今開庭勸諭「我若是男生，就先道歉安撫吧」，但雙方無調解意願，全案辯論終結，訂於下月（6月）6日宣判。

陳雪生與范雲今都沒出庭，均委任律師代打。陳雪生的律師以男性搭公車、捷運通勤為例，指男性通常會把雙手放在吊環醒目處，因「女性易遭性騷擾，男性易被控性騷擾」，在公眾場合被指涉性騷擾往往百口莫辯，所以本案陳雪生反擊范雲說他性騷擾的言語，固然粗魯、不禮貌，卻是當下「必要的辯解防禦」。

審判長林玲玉是資深女法官，睨著陳雪生的律師淡淡說「這聽起來不太像防禦」，陳的律師鎮靜表示，面對女方當眾指控，男方也有辯解權利。審判長面帶微笑指出性騷事件中，「有無被冒犯，就是要看被害人的感受」，接著打比方「我若是男生，就先道歉安撫吧！道歉雖然可能不痛不癢，也是解決問題的方式」。

審判長語重心長勸諭雙方當事人都是立委同事，「都是國家重要人才」，花那麼多時間在這種案件上，也不太會有什麼重要的收穫，讓人「蠻心疼的、很可惜」，其實表達歉意跟彌補，就能解決很多問題，「以後回想起來，也不會有那麼多悔恨」。

陳雪生的律師一臉為難表示未獲當事人授權，范雲的律師表示雙方曾協商但破局，很久沒再談和解，范雲認為身為立委若連自身權益都不能捍衛、遑論推動相關修法，堅持陳雪生本案用肚子頂撞背部及言語反擊，都構成性騷擾。審判長勸和不成，淡然表示：「算了吧！如果沒有什麼要說的，就這樣子吧！」

▲▼立法院臨時會院會 監察委員資格審查 朝野搶占主席台 陳雪生 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳雪生（中後）被控在朝野立委搶佔立法院主席台時，從後用肚子頂撞范雲（紅衣者）背部3次，涉嫌性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）

本案源於立法院2020年7月14日召開臨時會，審查總統蔡英文提名陳菊擔任監察院長的人事案，朝野立委搶佔主席台對抗，范雲和同黨立委在主席台卡位，指控陳雪生故意從後用肚子頂她背部3次，她已表明「很噁心，這是性騷擾」，要陳退後別再接近，陳雪生卻嘻笑回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」。

范雲認為被陳雪生性騷冒犯，陳雪生事後被媒體採訪時，還羞辱她「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語，范雲指陳雪生的舉動充滿性別歧視，害她無端遭受非議，飽受精神痛苦，提告要求陳雪生賠償精神慰撫50萬元。

陳雪生堅稱和范雲相互卡位時，他雙手搭在另2位藍營男立委肩上避嫌，可是他肚子太大，不小心碰到范雲背部，他回敬范雲的言語雖不得體，但無性別歧視，而是不願被說成性騷擾模糊抗爭焦點，何況衛生福利部已撤銷他的性騷擾處分，代表他不必賠償。

民事一審認為衛福部撤銷審查程序有瑕疵的性騷處分，並非已認定陳雪生沒構成性騷，加上陳受訪回應范雲的內容，帶有對女性的嘲諷、貶抑，的確使范雲感受冒犯、敵意及羞辱而有損人格尊嚴，且這些話不受立委言論免責權保障，前年（2021年）12月判陳雪生應賠償8萬元。

陳雪生去年（2022年）1月在立院公開向范雲道歉、2人握手言和，但陳雪生不服民事一審判決、提起上訴，范雲批陳雪生「假道歉」、繼續濫訴糾纏，宣稱將把陳雪生支付的賠償，全捐給婦女救援基金會協助性騷擾被害人。陳雪生另案控告范雲公開說他是「電車癡漢」等語、涉嫌加重誹謗，范雲去年（2022年）6月獲判無罪確定。

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