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社會 社會焦點 保障人權

高雄半導體大廠爆性騷擾　主管3次摟抱女下屬結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄某知名半導體大廠發生性騷擾案件，楊姓主管2022年5、6月間趁著女下屬A不注意時，做出摟肩、貼臉說話等性騷擾行為共3次，結果遭一狀告上法院。橋頭地院法官審理後，依違反《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪，共3罪，分別判處楊男拘役20日，合併應執行拘役45日，得易科罰金4.5萬元。

▲桃園市柯姓男子為朋友慶生，卻趁朋友醉倒對其女友連續性騷擾挨告。（圖／視覺中國CFP）

▲楊男被控性騷擾女下屬3次。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，楊男是該半導體大廠的主管，2022年5月某日，他發現A女坐在辦公室座位處理工作，竟趁對方不注意時，上前單手摟抱肩膀，還將頭靠向女方的臉說話，總計得逞2次。

沒想到楊男得逞之後仍不罷休，同年6月21日上午10時許又起了色心，再度趁A女在座位上處理工作時，上前用雙手揉捏對方的肩膀，接著摟抱住肩膀，性騷擾1次。

A女不甘心遭到騷擾，憤而向警方報案並提告。楊男挨告之後，面對上述指控皆坦承不諱。

橋頭地院法官認為，楊男和A女只是同事關係，並無其他金錢或情感上往來，他卻不知道尊重女性，做出上述超過正常社交禮儀範疇的行為，確認已構成性騷擾，也對A女造成心理不安全感及陰影，考量到他已知錯並坦承犯行，最終依違反《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪，共3罪，各判處拘役20日，合併應執行拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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