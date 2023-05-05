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加油站亂撩機車正妹！男員工：裙子裡穿小短褲很誘惑　下場慘了

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲台北加油站男員工亂撩女客人「裙子裡面應穿小短褲，很誘惑人」，被控性騷擾成立裁罰1萬元。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者郭玗潔／台北報導

台北一加油站男員工看到長裙正妹騎機車來加油，竟告訴對方「這件裙子裡面應該穿小短褲才對，很誘惑人」，讓正妹感到被冒犯，報警處理，男員工也因性騷擾被裁罰1萬元。男員工提告行政訴訟抗罰，台北地院審理後，認為他犯行屬實，判他敗訴，仍要繳交1萬元罰款。

判決指出，男子阿明(化名)在加油站工作，前年7月16日晚間10點多，見一穿長紗裙的正妹騎機車來加油，竟對她說「這件裙子裡面應該穿小短褲才對，很誘惑人，應該穿小短褲」，正妹原本不以為意，想不到離開前阿明又二度強調「很漂亮，應該更誘惑一點」等語，讓正妹深感被冒犯，到警局報警。案經移送阿明公司調查，認定性騷擾成立，阿明再提出申訴，仍被台北市政府性騷擾委員會決議性騷擾成立，對他裁處1萬元。阿明還是不服，提出訴願被駁回，又提出行政訴訟。

阿明辯稱，自己態度謙恭有禮無猥褻語氣，只是單純對服飾表達意見，「誘惑」也常用於形容美麗吸引力，正妹當場沒有明確表達不悅，也沒被嚇到，而是從容離去。他是為了在短短10秒內和客人建立互動、找話題來銷售商品，也不可能在加油站的影音監控下性騷擾。

法官認為，阿明和正妹素不相識，卻針對她打扮，使用有關性方面「很誘惑人」的用語，讓正妹聽了後感到驚嚇、噁心，受到冒犯，已逾越加油站員工為推銷商品，和客人建立互動關係之界線，判定阿明的確在性騷擾，駁回阿明之訴，全案還可上訴。

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