29歲醫生「下體黏跳蛋」狂震女乘客　搭車被逮竟稱治療不舉

▲香港一名年輕醫師在港鐵上猥褻女乘客，被法院判刑14天。（圖／翻攝自臉書／MTR）

記者柯沛辰／綜合報導

香港一名女子去年4月搭地鐵時，三度感覺到臀部有震動，轉頭發現一名穿著風衣的陌生男子緊貼身後。車廂內一名便衣警察目睹這一幕，立刻上前攔查，卻赫見男子下體裸露，左右兩側還各黏著一顆跳蛋，當即將他逮捕。西九龍法院審理後，5日對這名變態醫生判刑14天。

根據《香港01》報導，29歲醫生李永熙去年4月15日搭乘由深水埗站前往太子站的列車，在其中一節車廂以下體磨蹭女乘客臀部。

受害者指出，當時她感覺到臀部有震動，維持約十多秒，起初以為是其他人的手機震動，未放在心上，繼續低頭滑手機，怎料不久後又感覺到震動，不禁轉頭查看，發現一名身穿藍色風衣的男子站在身後。

當時女子往前踏了一步，不料男子又貼近，她馬上感覺到臀部又傳來震動，所幸便衣警員上前表明身分，當場對李男進行搜查，赫見其下體裸露，且兩側各貼著一個內含電池的黑色跳蛋，連接的遙控器則放在口袋兩側。

李永熙供稱，因為工作壓力太大，才會在下體放跳蛋、磨蹭女性臀部來尋求快感。不過，法院審理時，李永熙改口稱是因為自己不舉，才用跳蛋進行「治療」，只是途中不慎觸碰到女乘客，並不是為了性騷擾。

由於李永熙提不出任何就醫紀錄，說法未被採信，但法院考量他沒有前科，疫情期間曾在隔離中心工作，最後裁定非禮罪成立，判囚14天。