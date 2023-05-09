「挺郭宴」後會起風？挺侯藍委立場不變　曝郭台銘對徵召有自信

▲宣明智宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智昨（8）晚宴請國民黨立委及立委參選人，被外界視為力挺鴻海創辦人郭台銘的一場「挺郭夜宴」。出席立委游毓蘭表示，席間她看到郭台銘對於參選的韌性跟強烈意圖，甚至足以做為她效法的對象。出席立委林思銘則大讚郭台銘現在比照韓國瑜，掀起「阿銘旋風」，不過他也強調「黨最後徵召誰都團結，不會挺郭不挺侯，會更大力挺」。

郭台銘近期動作頻頻，為的就是爭取國民黨總統徵召，與新北市長侯友宜之間的較勁也越演越烈，上月25日，挺郭派的金門立委陳玉珍出手，作東邀請12名藍委與郭餐敘，昨晚則改由聯電榮譽副董事長宣明智作東，演請16名藍委和立委參選人，當中更包括挺侯派指標性人物游毓蘭、謝衣鳳、林為洲3人，拔樁意味不言而喻；這場夜宴從晚間6時許持續至9時許，期間眾人主要談及3大話題，討論最多的是當初採購BNT疫苗受到政府阻礙；接著是給郭政治指導，分析郭有引發共鳴，只是起步太慢；最後則是談及團結勝選；郭對此強調，會尊重徵召結果，不會重演4年前的分裂憾事。

郭台銘會後受訪指出，席間眾人最關心的就是BNT疫苗，於是他把真實情況向眾人報告。出席立委游毓蘭說，「一講到這個，郭董他就非常難過」，因為郭特別提到，2021年6月18日進到總統府內溝通採購事宜，但一直拖到7月10日才把整個合約擬定好，這21天人命不斷流失，這部分其實包括行政院官員各種或明或暗的阻饒，讓台灣的人命損失更多。

出席立委林思銘說，郭台銘席間有表達獲得國民黨徵召的信心，他一定會把爭取徵召該做的事情都做完。林思銘進一步分析，認為郭的論述最近有引起共鳴，包括中華民國派、討厭民進黨、0到6歲國家養、年輕人誰要上戰場等，使得年輕人、科技業，還有不滿民進黨的人都喜歡他，只不過郭有點太慢啟動，現在就是要像當年韓國瑜那樣掀起「阿銘旋風」。

席間也提到，國民黨團結勝選是最重要，林思銘說，眾人發覺到郭台銘有純樸的一面，把內心的想法都告訴大家，讓眾人清楚了解到，郭是一位中華民國派，也因此他在席間一直說，會尊重徵召結果，若萬一沒獲得徵召，絕不會像上次那樣莽撞，甚至也考慮輔佐侯友宜。至於郭願不願意屈就當副總統？林思銘表示，因為當下沒談到，所以就不知道了。

游毓蘭表示，郭台銘昨天有提到，大家都知道他後半生財富大概都花不掉，本來沒有必要淌政治渾水，但為了中華民國，決定還要再衝刺。游毓蘭因此表示，「從這裡看到郭董的韌性跟強烈的意圖，這些都是我效法的對象。」至於席間郭台銘是否有展現出認為自己會被國民黨徵召的信心？游毓蘭透露，雖然沒談及太多選舉相關，但可以感受到郭台銘的確是有一定自信在。

林思銘也說，郭台銘說他跟世界各國領袖、企業大老，或是美國參眾2院議長都有交情，他若當領導者，尤其總統負責國防外交，他可以跟世界各國建立友好關係，提升能見度，幫助台灣走出去，在美中日乃至於世界各國都有很多朋友，大家都溝通無礙，可降低誤解跟敵意。

▲立委謝衣鳳與林為洲一同出席宣明智宴請立委＆立委參選人之餐會。（圖／記者李毓康攝）

一名不具名的與會藍委則坦言，自己先前也是較為傾向支持侯友宜，但隨著時間越拖越久，其實全世界都知道侯要選，但侯卻不乾脆一點，而在論述上，郭台銘每天火花四射，很多議題都能打到支持者，像是核電、軍公教年金，讓人感到開創性，選戰才有更多話題，「我覺得他有票，郭台銘若跳出來說不定會比侯還強。」

不過出席晚宴的立委，也驚見「挺侯立委」現身，國民黨立委林為洲表示，餐會主要是宣明智邀請，後來知道郭台銘會出席就「客隨主便」，同黨立委謝衣鳳也笑說「一切盡在不言中，我支持為洲」，兩人挺侯立場不變。