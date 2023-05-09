　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「挺郭宴」後會起風？挺侯藍委立場不變　曝郭台銘對徵召有自信

▲▼宣明智宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲宣明智宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智昨（8）晚宴請國民黨立委及立委參選人，被外界視為力挺鴻海創辦人郭台銘的一場「挺郭夜宴」。出席立委游毓蘭表示，席間她看到郭台銘對於參選的韌性跟強烈意圖，甚至足以做為她效法的對象。出席立委林思銘則大讚郭台銘現在比照韓國瑜，掀起「阿銘旋風」，不過他也強調「黨最後徵召誰都團結，不會挺郭不挺侯，會更大力挺」。

郭台銘近期動作頻頻，為的就是爭取國民黨總統徵召，與新北市長侯友宜之間的較勁也越演越烈，上月25日，挺郭派的金門立委陳玉珍出手，作東邀請12名藍委與郭餐敘，昨晚則改由聯電榮譽副董事長宣明智作東，演請16名藍委和立委參選人，當中更包括挺侯派指標性人物游毓蘭、謝衣鳳、林為洲3人，拔樁意味不言而喻；這場夜宴從晚間6時許持續至9時許，期間眾人主要談及3大話題，討論最多的是當初採購BNT疫苗受到政府阻礙；接著是給郭政治指導，分析郭有引發共鳴，只是起步太慢；最後則是談及團結勝選；郭對此強調，會尊重徵召結果，不會重演4年前的分裂憾事。

郭台銘會後受訪指出，席間眾人最關心的就是BNT疫苗，於是他把真實情況向眾人報告。出席立委游毓蘭說，「一講到這個，郭董他就非常難過」，因為郭特別提到，2021年6月18日進到總統府內溝通採購事宜，但一直拖到7月10日才把整個合約擬定好，這21天人命不斷流失，這部分其實包括行政院官員各種或明或暗的阻饒，讓台灣的人命損失更多。

出席立委林思銘說，郭台銘席間有表達獲得國民黨徵召的信心，他一定會把爭取徵召該做的事情都做完。林思銘進一步分析，認為郭的論述最近有引起共鳴，包括中華民國派、討厭民進黨、0到6歲國家養、年輕人誰要上戰場等，使得年輕人、科技業，還有不滿民進黨的人都喜歡他，只不過郭有點太慢啟動，現在就是要像當年韓國瑜那樣掀起「阿銘旋風」。

席間也提到，國民黨團結勝選是最重要，林思銘說，眾人發覺到郭台銘有純樸的一面，把內心的想法都告訴大家，讓眾人清楚了解到，郭是一位中華民國派，也因此他在席間一直說，會尊重徵召結果，若萬一沒獲得徵召，絕不會像上次那樣莽撞，甚至也考慮輔佐侯友宜。至於郭願不願意屈就當副總統？林思銘表示，因為當下沒談到，所以就不知道了。

游毓蘭表示，郭台銘昨天有提到，大家都知道他後半生財富大概都花不掉，本來沒有必要淌政治渾水，但為了中華民國，決定還要再衝刺。游毓蘭因此表示，「從這裡看到郭董的韌性跟強烈的意圖，這些都是我效法的對象。」至於席間郭台銘是否有展現出認為自己會被國民黨徵召的信心？游毓蘭透露，雖然沒談及太多選舉相關，但可以感受到郭台銘的確是有一定自信在。

林思銘也說，郭台銘說他跟世界各國領袖、企業大老，或是美國參眾2院議長都有交情，他若當領導者，尤其總統負責國防外交，他可以跟世界各國建立友好關係，提升能見度，幫助台灣走出去，在美中日乃至於世界各國都有很多朋友，大家都溝通無礙，可降低誤解跟敵意。

▲▼立委謝衣鳳與林為洲一同出席宣明智宴請立委＆立委參選人之餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委謝衣鳳與林為洲一同出席宣明智宴請立委＆立委參選人之餐會。（圖／記者李毓康攝）

一名不具名的與會藍委則坦言，自己先前也是較為傾向支持侯友宜，但隨著時間越拖越久，其實全世界都知道侯要選，但侯卻不乾脆一點，而在論述上，郭台銘每天火花四射，很多議題都能打到支持者，像是核電、軍公教年金，讓人感到開創性，選戰才有更多話題，「我覺得他有票，郭台銘若跳出來說不定會比侯還強。」

不過出席晚宴的立委，也驚見「挺侯立委」現身，國民黨立委林為洲表示，餐會主要是宣明智邀請，後來知道郭台銘會出席就「客隨主便」，同黨立委謝衣鳳也笑說「一切盡在不言中，我支持為洲」，兩人挺侯立場不變。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／郭台銘公開「他」叫我不要買疫苗！　當晚氣到睡不著
總統個資外洩　12房仲慘了！
快訊／新北大樓灌漿出事！　泥水衝破路面
女兒遭輾斃路人追悼　爸爸鞠躬淚崩：下輩子再報答！
快訊／媽媽還不知3歲女兒身亡！　爸淚崩：不敢告訴她
快訊／輾斃3歲女童　台南孕婦稱「肚子裡的賠給你！」
LIVE／呂捷交手王世堅！　他斷言柯文哲「一定不會」參選總統
救護車鳴笛遭猛撞！　車頭全毀
開箱大巨蛋！　內部球場搶先看
搶便當！　兩派學生14人台北大學宿舍大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋2025年起每年40場體育賽、22場演唱會　遠雄：可跳《三天三夜》

開箱首批女性教召營舍！3東西男生沒有　窗戶黏不透式隔板保護隱私

美議員「炸台積電」說法瘋傳　綠委對照前後文：抖音放出的認知作戰

她從「這事」看出侯郭差距　斷言：未來10天內無法克服

「挺郭宴」後會起風？挺侯藍委立場不變　曝郭台銘對徵召有自信

圖／開箱大巨蛋！議員體驗「傳接球」　憂椅子顏色淺、應援區太小

李大維傳話郭台銘「別買BNT」？海基會：沒有人阻擋與反對

觀察／藍營反黑金警報作響　賴清德已自清！郭台銘仍靠攏地方派系

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

大巨蛋2025年起每年40場體育賽、22場演唱會　遠雄：可跳《三天三夜》

開箱首批女性教召營舍！3東西男生沒有　窗戶黏不透式隔板保護隱私

美議員「炸台積電」說法瘋傳　綠委對照前後文：抖音放出的認知作戰

她從「這事」看出侯郭差距　斷言：未來10天內無法克服

「挺郭宴」後會起風？挺侯藍委立場不變　曝郭台銘對徵召有自信

圖／開箱大巨蛋！議員體驗「傳接球」　憂椅子顏色淺、應援區太小

李大維傳話郭台銘「別買BNT」？海基會：沒有人阻擋與反對

觀察／藍營反黑金警報作響　賴清德已自清！郭台銘仍靠攏地方派系

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

「福斯Golf R旅行車」特仕版試駕！能文、能武　空間實用速度兵器

AKB48 Team TP秘密籌備1年！　驚喜宣布喜訊「全員舉大姆指讚爆」

郭台銘臉書爆擋買BNT　「就是李大維」

直擊／藏壽司全球旗艦店開幕！APP開搶秒當機　候位至少等210分鐘

推動環境永續！太管處年度保育研究發表　5項成果受關注

大巨蛋2025年起每年40場體育賽、22場演唱會　遠雄：可跳《三天三夜》

台積電上漲6元收最高510　台股上漲28點至15727

快訊／新北大樓灌漿出事！泥水竟衝破柏油路面　工務局急令停工

開箱首批女性教召營舍！3東西男生沒有　窗戶黏不透式隔板保護隱私

湖人G5晉級？詹皇生涯3勝1敗從未翻船　華克末節15分成英雄

政治熱門新聞

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

再2天入監！　陳致中憶往事：希望孩子不會少算爸爸一個人

志願役去年4066人退場創新高　近5年平均2成兵寧賠錢閃人

快訊／招募未成年到國外當豬仔　最重關10.5年

快訊／「真相只有一個」！　郭台銘嗆這2天公布BNT採購秘辛

挺郭夜宴16人名單曝　郭台銘親揭1事

首次女性教召Day 2　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光

圖／開箱大巨蛋！議員體驗「傳接球」

數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

游淑慧對戰王世堅　最新網路民調出爐

張國煒熬夜開機超時？不歸勞基法管

快訊／環保署升格環境部！　立院三讀

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

更多熱門

相關新聞

李大維傳話郭台銘「別買BNT」？海基會：確認無此事

李大維傳話郭台銘「別買BNT」？海基會：確認無此事

國民黨立委陳玉珍9日上午透露，總統蔡英文曾派時任總統府秘書長、現任海基會董事長的李大維傳話，要求鴻海集團創辦人郭台銘不要購買BNT疫苗。對此，海基會9日回應，經幕僚向李大維董事長查證後，確認並無此事。

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

郭台銘將還原BNT採購秘辛　國民黨聲援了

郭台銘將還原BNT採購秘辛　國民黨聲援了

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　承諾1.02兆投資都沒兌現

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　承諾1.02兆投資都沒兌現

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面