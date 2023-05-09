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李大維傳話郭台銘「別買BNT」？海基會：沒有人阻擋與反對

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立委陳玉珍9日上午透露，總統蔡英文曾派時任總統府秘書長、現任海基會董事長的李大維傳話，要求鴻海集團創辦人郭台銘不要購買BNT疫苗。對此，海基會9日回應，經幕僚向李大維董事長查證後，確認並無此事。

海基會指出，李大維董事長與郭台銘先生是多年好友，彼此為了台灣人民的健康，相互合作協調公私部門各方，積極爭取採購BNT疫苗，並沒有人阻擋與反對。

▼李大維（右）現為海基會董座。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼李大維當選海基會董座、邱垂正接秘書長。（圖／記者蔡紹堅攝）

海基會強調，事實證明，總統及行政部門在BNT疫苗採購上，積極協力包括台積電、永齡與慈濟在內民間部門共同促成，已是公私協力美談，盼外界勿訛傳訛。

陳玉珍8日晚間在立法院受訪時表示，李大維有打電話給郭台銘，轉達總統府意思，要求不要買BNT疫苗，所以BNT疫苗被阻擋這件事情是真的，「郭董事長想要買疫苗幫助人民，還要經過懇求，後來不是又去了總統府，找了台積電、慈濟一起分擔，最後才購買。」

陳玉珍強調，「為了一些意識情態、枝微末節的原因，阻擋救我們百姓性命疫苗的進口，實在是應該共同譴責。」

▼總統蔡英文在總統府與鴻海創辦人郭台銘、台積電董座劉德音會面，就購買BNT疫苗一事交換意見。（圖／總統府提供）

▲▼針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

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