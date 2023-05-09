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郭台銘稱「我不獨」　曹興誠嗆：否認中華民國主權獨立嗎？

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來積極爭取國民黨2024總統提名，且自稱「我不獨」。對此，聯電創辦人曹興誠9日則撰寫一封公開信給郭台銘表示，中華民國自1912年成立以來，始終是獨立的國家，說「我不獨」，是「否認」中華民國主權獨立嗎？

曹興誠表示，這次郭台銘出來選總統，起初以為只是想藉選舉去宣導一些理念，並非志在大位；不過看到他5月4日在台中市元保宮花了將近兩小時給108桌客人逐桌敬酒，不顧腸胃安危，感覺是真的想當總統，因此要請教他一些問題。

曹興誠說，他相信郭台銘不是為了自己企業的發展而出來競選，不少這樣的人，以後都會涉及「以權謀私」，給自己和社會都帶來麻煩，「我相信你是真心的想幫台灣解決問題。那我就請教你，台灣現在最重大的問題和危機是什麼？」

曹興誠表示，記得郭台銘講過，目前台灣最重要的問題是經濟；但他並不認為如此，經濟固然重要，但那是指國家????平時候而言，當國家面臨危難的時刻，經濟就不是最重要的問題，例如重大疫情來襲，為了救大家的命，就必須暫停一些經濟活動，犧牲一些短期經濟發展。

曹興誠說，今天台灣面臨中共的武統威脅，如果應對失當，國家會滅亡，台灣人會被殺、被關、被放逐、被洗腦。這才是要解決的、最重大的問題，而非經濟。他指出，郭台銘曾說，「我當選總統，對岸軍機就不會來繞台」，因為「我不獨，你不武」。

不過，曹興誠表示，去年中共20大會議中，習近平一再強調，「統一一定要完成」，「絕不承諾放棄武力」，他從沒說過「台灣不獨，中共不武」。歷年來，中國也從來沒有任何官員說過，「只要台灣不獨，中共對台灣就不會動武」。

曹興誠質疑郭台銘，所以他說「我不獨，你不武」，可謂重大的宣示，因此想請教，這樣說有任何憑據嗎？和中共有任何默契嗎？還只是自己認為，台灣不獨，就可以換來中共不武？

另外，曹興誠也請教郭台銘，什麼叫「不獨」？中華民國自1912年成立以來，始終是獨立的國家，說「我不獨」，是「否認」中華民國主權獨立嗎？還是反對所謂的「台獨」？

曹興誠表示，台灣過去的「台獨」運動，主旨是推翻國民黨的專制政權，在台灣建立民主體制，這個「台獨」運動，在李登輝總統推動總統直選成功，落實主權在民以後，實際上已經完成，否則郭台銘也不可能在台灣選總統。

曹興誠說，過去國民黨的權貴，反對「台獨」可以理解，因為他們的特權地位不想被推翻，你我都不是國民黨權貴後代，郭台銘的父親是警察，而他的父親是中學教員，都是白手起家的人，所以我們都沒有任何理由反對過去的台獨民主活動，反而應該感謝台灣的民主前輩讓我們今天享有完全的自由，免於政治迫害的恐懼。

曹興誠認為，今天所謂「反對台獨」，等於主張過去的國民黨專制政權復辟。那應該不是你的意思吧？1949年，中共分裂了中華民國，「獨立」建國以後，從未放棄吞併台灣之心，但七十多年過去了，中共始終不敢動武，因為害怕美國及國際介入，國際一旦介入，中共攻台必遭擊敗，反而會造成其「共獨」政權的潰亡。

所以，曹興誠表示，中共拼命在國際上宣傳，說中華民國不是獨立的國家，說武統台灣是其內政，外國不得干預，中共也不停地威脅利誘台灣人，希望有台灣人配合他們的宣傳，否認台灣的獨立地位，以便合理化其侵略台灣的暴行。

曹興誠認為，今天兩岸問題正確的邏輯是：「國際如果都了解台灣和中國互不隸屬，則國際可以干預，則中共不敢動武。台灣如果宣稱自己不是獨立的國家，則國際不便介入，則中共對台必定動武」。換句話說，不是「我不獨，你不武」，而是「我不獨，他必武」。

「老郭，聰明如你，這個邏輯，你不會不明白吧？」曹興誠表示，郭台銘這次出來選舉，請客動員、聲勢浩大，作為他的鄰居，不免也想來湊湊熱鬧，但他身邊現在聚集了一堆蠢人，說什麼「台獨就是挑釁」，這根本就是顛倒是非，在幫中共侵略台灣找藉口，「可謂糊塗透頂、吃裏扒外。我很不喜歡跟這些人為伍，只好寫信來和你公開聊聊，希望你不介意」。 

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