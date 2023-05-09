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郭台銘將還原BNT採購秘辛　國民黨聲援：追究民進黨擋疫苗真相

▲國民黨今日召開「缺疫苗、護高端、擋BNT，民進黨假裝失憶？還是害怕想起？」記者會。（圖／國民黨提供）

國民黨今日召開「缺疫苗、護高端、擋BNT，民進黨假裝失憶？還是害怕想起？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（9）日召開「缺疫苗、護高端、擋BNT  民進黨假裝失憶？還是害怕想起？」記者會 ，針對郭台銘董事長7日說蔡英文請她的代表告知「BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了。」總統府當日深夜緊急解釋說他們沒有擋，質疑這樣的手法不但彰顯他們的心虛更想試圖洗人民的記憶，但「真相只有一個」，人民的眼睛是雪亮的，請問身為副總統的賴清德，當時是否漠視、縱容這樣罔顧人命的行為？

針對總統府與民進黨一再辯稱沒有擋BNT，國民黨發言人楊智伃細數「陳時中、蔡政府到底怎麼擋」大事記，幫社會大眾回顧當時綠營、執政黨擋疫苗的推託與刁難：前年五月鴻海想進口BNT疫苗，陳時中說沒人來申請；王定宇也說上海復星代理的BNT是香港人不打快過期的瑕疵品；蔡培慧更指：BNT是中國大陸代工復必泰疫苗；范雲說：BNT跟代理商買出問題誰負責？。而永齡基金會遞件採購BNT時，CDC諮詢委員李秉穎說：這批疫苗過期；陳時中更說：永齡沒有提供原廠授權書。

楊智伃指出，民進黨不斷醜化在德國製造的BNT疫苗、恐嚇人民，甚至污衊醜化為「中共疫苗」、「在中國分裝」、「連中國人都不打」等。這不是擋疫苗，什麼才是擋疫苗？

副秘書長李彥秀表示，當年前鴻海董事長郭台銘從開始向蔡政府申請捐贈BNT疫苗，到後來買到疫苗，前後有4個月時間，國人施打疫苗後需要3週時間才會形成保護力，如果可以提早施打疫苗，就可以減少很多少人的染疫、死亡，當時除了鴻海，佛光山、慈濟也表達要捐贈疫苗；李彥秀指稱，但蔡政府一開始卻說不要買，更有民進黨人士稱購買疫苗是世紀大騙局，但從網路新聞即可看出，就連印尼人都比台灣人更早接種到慈濟捐贈的疫苗。

國民黨桃園市議員凌濤批評，過去賴清德主政下的台南市是「『姓賴』的台南」，有前民進黨中執委郭再欽涉入台南學甲爐渣案，不法獲利21.6億，學甲爐渣案就是賴清德市長任內所核定的執照，為何郭再欽可以為所欲為？

凌濤接著說，民進黨中央與地方大力推動光電，賴清德在台南市長任內引進政治黑金與複雜利益，讓台南市的七股、北門傳統魚溫，如今全部已被光電取代，郭再欽從一個蒜頭批發商，透過爐渣生意致富後，現在投入光電產業，成為民進黨的大金主，才會產生後來的八八槍擊案。

凌濤指出，「『姓賴』的台南」還有前行政院發言人陳宗彥任職台南市府期間，常態接受性招待，前台南市經發局長陳凱凌接受廠商性招待5次與一次喝花酒，並涉及光電貪瀆案，還花了4萬9000元購買高級情趣娃娃，並給酒店公關13萬元小費，這就是「『姓賴』的台南」、「極樂的台南」。

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