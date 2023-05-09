楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊秋興站台是敗筆？　李明璇在現場曝：郭辦也訝異他衝上台

▲▼郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

▲鴻海創辦人郭台銘高雄造勢大進場，前高雄縣長楊秋興現身。（圖／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選2024總統，首場造勢選在高雄鳳山，但因旁邊站著前高雄縣長楊秋興，引來部分前高雄市長韓國瑜支持者的不滿。對此，當晚也在台上的國民黨發言人李明璇說，真的不曉得他為什麼會出現，「據我了解，郭辦也很訝異他衝上台還擋在曾馨瑩小姐旁邊」。

2018年韓國瑜投入高雄市長選舉，楊秋興力挺，後傳出將任副市長、硬塞局處首長名單。楊秋興指責韓國瑜陣營洩漏消息，之後也曾多次批評韓國瑜當上市長就想選總統，遭國民黨高雄市黨部於2019年8月15日開除其黨籍，楊秋興則繳回國民黨黨證，宣布退出國民黨。

對於楊秋興的出現，前高雄市新聞局長王淺秋表示，郭台銘曾說團結很重要，但楊秋興站在旁邊，還講出酸溜溜攻擊的話語，可見他對當年的怨念沒有解，「這代表的不是團結與整合，而是一種仇恨的畫面，是當天造勢的敗筆。」

有挺韓民眾更直言，看到當時黑韓的楊秋興，也在一旁前站台，心已涼了一半，「郭我是不可能投票給他的，真的是敗筆」，李明璇則說，「老實說，我真的不曉得他為什麼會出現，據我了解，郭辦也很訝異他衝上台還擋在曾馨瑩小姐旁邊」，如果回看畫面，一定可以看出來她請楊秋興借過，對於他個人行為造成許多的困擾，也讓外界過度解讀揣測，「我個人覺得對郭董本身蠻可惜的」。

▲▼ 。（圖／記者翻攝李明璇臉書）

▲（圖／翻攝李明璇臉書）

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