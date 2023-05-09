CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　向多國承諾1.02兆投資都沒兌現

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8日晚間出席一場由聯電榮譽副董事長宣明智舉辦的餐會，餐後他向媒體表示，這兩天會整理採購BNT的相關資料，將會還原過程；對此，政大教授徐世榮9日則認為，郭台銘也應還原在美國威斯康辛州設廠的真相。事實上，CNN在2017年就曾以「Foxconn History of Broken Promises」（富士康跳票的承諾史）為題，細數郭台銘的跳票史。

郭台銘近日在高雄鳳山造勢中，再次指控總統蔡英文政府在疫情期間阻擋他購買BNT疫苗，但很快遭到總統府駁斥；行政院長陳建仁9日受訪時也強調，這是不實指控，他認為郭台銘會有相關說法，是因為他正在選舉。

不過，郭台銘在8日晚間參與一場與國民黨民代的餐會後，特別向媒體表示，「真相只有一個」，他這兩天會整理採購BNT的相關資料，把過程還原。他說，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你。

對於郭台銘這兩天要公布採購BNT過程一事，政大教授徐世榮9日則認為，郭台銘同時也應該還原在美國威斯康辛州設廠的真相，因為美國學者在問，為什麼鴻海投資的金額跟聘僱的人員，都跟原先承諾的相差十萬八千里，他剛從美國密西根大學開會回來，一起開會的美國學者私底下問他，這讓他無法回答，期待郭台銘能一併還原真相。

事實上，CNN在2017年時，就有以「Foxconn History of Broken Promises」（富士康跳票的承諾史）為題報導，細數了富士康公司，宣布在越南、巴西、美國賓州、印尼，以及印度等地，投資高達3000萬美元到50億美元，然而沒有一項承諾兌現。

根據CNN報導，郭台銘在2007年宣布要在越南投資50億元、2011年宣布要在巴西投資120億元、2013年宣布要在賓州投資3000萬元、2013年宣布要在印尼投資10億元、2015年宣布要投資印度50億元，但上述皆沒有兌現。

總體計算下來，郭台銘承諾美國威斯康辛州計畫至少百億，若以100億美元計算，加上上述2007年至2015年間，在各國的承諾有230億3000萬元，總計約330億美元（約1.02兆新台幣）的承諾都成為「啞彈」。

根據《市場觀察》的報導，他們認為，以在中國大陸工廠生產、製造蘋果iPhone 手機的富士康，因為郭台銘曾經在多個國家「違背承諾」的前例，因此可能會為當時將在美國威斯康辛州設廠的計畫蒙上陰影。根據該報導的原文用字為：「Gou’s history of making and breaking promises in numerous countries and regions over the years」。

至於郭台銘本來要在美國威斯康辛州計畫，根據《路透》報導指出，本來計畫投資百億美元、創造1.3萬個工作機會的承諾，如今因為考量生產成本正在重新評估縮減規模，甚至擱置。當時，鴻海則發布聲明表示，目前全球市場相較於宣布投資時已有所變化，因此必要時會因應環境調整投資計畫內容；此外，市場也有聲音指出，去年美國大選後，新任州長取消各種獎勵政策，也是造成鴻海轉向的主因。