CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　向多國承諾1.02兆投資都沒兌現

▲鴻海集團創辦人郭台銘。(圖/記者湯興漢攝)



記者陶本和/台北報導

鴻海創辦人郭台銘8日晚間出席一場由聯電榮譽副董事長宣明智舉辦的餐會,餐後他向媒體表示,這兩天會整理採購BNT的相關資料,將會還原過程;對此,政大教授徐世榮9日則認為,郭台銘也應還原在美國威斯康辛州設廠的真相。事實上,CNN在2017年就曾以「Foxconn History of Broken Promises」(富士康跳票的承諾史)為題,細數郭台銘的跳票史。

郭台銘近日在高雄鳳山造勢中,再次指控總統蔡英文政府在疫情期間阻擋他購買BNT疫苗,但很快遭到總統府駁斥;行政院長陳建仁9日受訪時也強調,這是不實指控,他認為郭台銘會有相關說法,是因為他正在選舉。

不過,郭台銘在8日晚間參與一場與國民黨民代的餐會後,特別向媒體表示,「真相只有一個」,他這兩天會整理採購BNT的相關資料,把過程還原。他說,如果一個政府拋棄人民,人民也會拋棄你。

對於郭台銘這兩天要公布採購BNT過程一事,政大教授徐世榮9日則認為,郭台銘同時也應該還原在美國威斯康辛州設廠的真相,因為美國學者在問,為什麼鴻海投資的金額跟聘僱的人員,都跟原先承諾的相差十萬八千里,他剛從美國密西根大學開會回來,一起開會的美國學者私底下問他,這讓他無法回答,期待郭台銘能一併還原真相。

事實上,CNN在2017年時,就有以「Foxconn History of Broken Promises」(富士康跳票的承諾史)為題報導,細數了富士康公司,宣布在越南、巴西、美國賓州、印尼,以及印度等地,投資高達3000萬美元到50億美元,然而沒有一項承諾兌現。

根據CNN報導,郭台銘在2007年宣布要在越南投資50億元、2011年宣布要在巴西投資120億元、2013年宣布要在賓州投資3000萬元、2013年宣布要在印尼投資10億元、2015年宣布要投資印度50億元,但上述皆沒有兌現。

總體計算下來,郭台銘承諾美國威斯康辛州計畫至少百億,若以100億美元計算,加上上述2007年至2015年間,在各國的承諾有230億3000萬元,總計約330億美元(約1.02兆新台幣)的承諾都成為「啞彈」。

根據《市場觀察》的報導,他們認為,以在中國大陸工廠生產、製造蘋果iPhone 手機的富士康,因為郭台銘曾經在多個國家「違背承諾」的前例,因此可能會為當時將在美國威斯康辛州設廠的計畫蒙上陰影。根據該報導的原文用字為:「Gou’s history of making and breaking promises in numerous countries and regions over the years」。

至於郭台銘本來要在美國威斯康辛州計畫,根據《路透》報導指出,本來計畫投資百億美元、創造1.3萬個工作機會的承諾,如今因為考量生產成本正在重新評估縮減規模,甚至擱置。當時,鴻海則發布聲明表示,目前全球市場相較於宣布投資時已有所變化,因此必要時會因應環境調整投資計畫內容;此外,市場也有聲音指出,去年美國大選後,新任州長取消各種獎勵政策,也是造成鴻海轉向的主因。