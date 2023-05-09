專騙同修！佛寺女志工假投資吸金逾千萬　落網早已脫產

▲長年在高雄某佛教寺院擔任志工的吳女涉及多起詐欺案件，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

一名虔信佛教的吳姓女子（62歲、多項詐欺前科）長年參加高雄某佛教團體的法會，並擔任寺院志工，因此結識不少佛教同修，吳女卻以投資生意當作幌子，藉此詐騙同修的辛苦積蓄。一名同寺院被害女子，在2020年誤信吳女花言巧語，貿然投資470萬元參加吳女聲稱的「水果種植生意」，吳女事後並以每月短暫出金，降低被害人心防，被害人今年3月發現投資款項始終拿不回來，驚覺遭詐憤而報警。

受理此案的南港警方追查，發現投資吸金的犯嫌吳女長年參加高雄某知名佛教團體的法會、齋戒等活動，並擔任該寺院志工，認識不少信徒，取得同修信任後，先後以投資化妝品、房地產、水果園為由，招攬同寺院志工投資，稱可獲得高報酬紅利，等到被害人現金到手後便人間蒸發捲款潛逃，警方估計她前後涉及至少4件詐騙案件，得手逾千萬元新台幣。

被害人報案稱，她2020年經吳女餽贈一水果禮盒，並好心詢問「好吃否」，鼓吹她在外經營水果園，所產果物品相優良相當熱銷，且獲利頗豐，經吳女再三邀約後，被害人心動投資470萬，吳女為取信她還寫下投資合約，但後來就捲款潛逃，被害人才報警。

警方調查發現，吳女從2004年因涉詐欺遭法院通緝，2006年全台換發新式身分證時她並未換領，多次以邀約投資當幌子行騙。警方日前收網，在台北市中山區趁吳女外出用餐時將她逮捕歸案。吳女長年禮佛參加法會齋戒看似虔誠，卻違背佛教基本五戒，以妄語兩舌謊言話術，謀取民眾辛苦積蓄，讓警方感到格外諷刺。

警方追查，吳女仍涉北檢詐欺通緝，落網後辯稱是投資失利導致血本無歸，但她早已脫產，名下並無任何財產，懷疑詐騙所得均掛在家人名下，訊後依觸犯詐欺、詐欺通緝罪名移送。

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