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專騙同修！佛寺女志工假投資吸金逾千萬　落網早已脫產

▲長年在高雄某佛教寺院擔任志工的吳女涉及多起詐欺案件遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲長年在高雄某佛教寺院擔任志工的吳女涉及多起詐欺案件，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

一名虔信佛教的吳姓女子（62歲、多項詐欺前科）長年參加高雄某佛教團體的法會，並擔任寺院志工，因此結識不少佛教同修，吳女卻以投資生意當作幌子，藉此詐騙同修的辛苦積蓄。一名同寺院被害女子，在2020年誤信吳女花言巧語，貿然投資470萬元參加吳女聲稱的「水果種植生意」，吳女事後並以每月短暫出金，降低被害人心防，被害人今年3月發現投資款項始終拿不回來，驚覺遭詐憤而報警。

▲長年在高雄某佛教寺院擔任志工的吳女涉及多起詐欺案件遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

受理此案的南港警方追查，發現投資吸金的犯嫌吳女長年參加高雄某知名佛教團體的法會、齋戒等活動，並擔任該寺院志工，認識不少信徒，取得同修信任後，先後以投資化妝品、房地產、水果園為由，招攬同寺院志工投資，稱可獲得高報酬紅利，等到被害人現金到手後便人間蒸發捲款潛逃，警方估計她前後涉及至少4件詐騙案件，得手逾千萬元新台幣。

被害人報案稱，她2020年經吳女餽贈一水果禮盒，並好心詢問「好吃否」，鼓吹她在外經營水果園，所產果物品相優良相當熱銷，且獲利頗豐，經吳女再三邀約後，被害人心動投資470萬，吳女為取信她還寫下投資合約，但後來就捲款潛逃，被害人才報警。

警方調查發現，吳女從2004年因涉詐欺遭法院通緝，2006年全台換發新式身分證時她並未換領，多次以邀約投資當幌子行騙。警方日前收網，在台北市中山區趁吳女外出用餐時將她逮捕歸案。吳女長年禮佛參加法會齋戒看似虔誠，卻違背佛教基本五戒，以妄語兩舌謊言話術，謀取民眾辛苦積蓄，讓警方感到格外諷刺。

警方追查，吳女仍涉北檢詐欺通緝，落網後辯稱是投資失利導致血本無歸，但她早已脫產，名下並無任何財產，懷疑詐騙所得均掛在家人名下，訊後依觸犯詐欺、詐欺通緝罪名移送。

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